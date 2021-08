Svakodnevno brojke novozaraženih koronavirusom u Hrvatskoj i dalje polako rastu. Četvrti je val počeo, ali usprkos tome interes za cijepljenje se i dalje ne povećava. Usprkos tome, Nacionalni stožer civilne zaštite u petak je na konferenciji za novinare najavio otvaranje zatvorenih dijelova ugostiteljskih objekata od početka rujna.

Iz Stožera su pri tome istaknuli da se još uvijek ne razmišlja o široj uporabi covid potvrda, iako se najavljivalo da će kao u nekim drugim zemljama bit potrebna za kina, kazališta, trgovačke centre, kafiće, restorane itd.

Međutim, u subotu je epidemiologinja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Dijana Mayer u izjavi za RTL nagovijestila da bi ipak moglo biti drugačije. "Postoji velika šansa da će to biti i kod nas. Jer se to pokazalo dobrim u drugim zemljama", rekla je Mayer vezano za širu uporabu covid potvrda.

Pravilo '3G' u Njemačkoj

Dakle, iako možda neće biti zatvaranja kao prošle godine, čini se da će se tijekom jeseni ipak covid potvrde koristiti u puno širem obimu nego što je to bilo za vrijeme turističke sezone. Pitanje koje se nameće je koji model će Hrvatska slijediti i hoćemo li ići u smjeru Njemačke gdje će oni bez covid putovnice biti zapravo društveno isključeni.

"Geimpft, getestet, genesen" ili u prijevodu: cijepljen, testiran, zdrav, pravilo je kojim se Nijemci bore protiv koronavirusa. To znači da pristup javnim prostorijama u Njemačkoj imaju samo osobe koje imaju covid potvrdu koja dokazuje jedno od prethodno navedena tri "G".

Pravilo "3G" vrijedi u svim javnim ustanovama, kinima, kazalištima, bazenima, restoranima te uslužnim djelatnostima gdje nije moguće održavati razmak poput frizera ili pedikera. U hotelima će oni koji nisu cijepljeni ili preboljeli koronavirus svaka tri dana morati predočiti negativni test.

Gradovi i općine mogu ova pravila izuzeti ako sedmodnevna incidencija u jednom okrugu na prelazi vrijednost od 35. Obveza nošenja maske i održavanja razmaka u maloprodaji i javnom prijevozu ostaje na snazi za sve, bez obzira na status cijepljenja, preboljenja ili testa.

Od 11. listopada Njemačka više neće preuzimati troškove antigenog testiranja koji su sada besplatni, tako da će država na taj neizravan način pojačati pritisak na građane koji se odbijaju cijepiti.

Spahn naveo uvjet za potpuno otvaranje

Do sada se u Njemačkoj potpuno otvaranje kao u Velikoj Britaniji smatralo nezamislivim. Ministar zdravstva Jens Spahn (41, CDU) ovog je mjeseca govorio o tome da moraju "opet izdržati do proljeća". Međutim, dogodila se značajna prekretnica jer je ministar zdravstva počeo govoriti o "Danu slobode", javlja Bild.

Naime, govoreći s predstavnicima iz kulture i industrije zabave, Spahn se suprotstavio tvrdnjama da nije u stanju odrediti datum kada će klubovi i pubovi ponovno moći primati goste bez ograničenja. "Ali, mogu vam dati mjerilo: mjerilo je cijepljenje", rekao je ministar dodajući da stopa procijepljenosti mora biti 80 posto.

Na pitanje hoće li ukloniti sva ograničenja za klupsku scenu sa stopom cijepljenja od 80 posto i može li doći do svojevrsnog "Dana slobode" kao u Velikoj Britaniji, Spahn je rekao: "Da, išao bih tim putem". No, prema Spahnu, preduvjet je da se ne pojavi nova varijanta koja neočekivano mijenja stanje s infekcijama. Istaknuo je da cilj od 80 posto cijepljenih mogu postići ako ponovno stisnu gas sa cijepljenjem u rujnu, iako je zapravo nerealistično očekivati da bi se ta stopa mogla doseći do jeseni.

U Grčkoj jedan od najstrožih pristupa

Covid potvrda postaje ključno sredstvo sve više država za povratak starom načinu života. Njemačka nije u tome usamljena. U Grčkoj će slobodno nastaviti tulumariti u klubovima samo cijepljeni, a grčki ministar zdravstva najavio je jedan od najstrožih pristupa u Europi.

"Od 1. rujna svi zdravstveni djelatnici koji nisu cijepljeni ili nemaju potvrdu da su preboljeli bit će suspendirani", rekao je grčki ministar zdravstva Vassilis Kikilias.

Od 13. rujna svi oni koji nisu cijepljeni, a zaposleni su u obrazovanju i ugostiteljstvu, morat će se o svom trošku testirati dva puta tjedno. Svi Grci koji rade morat će se testirati jednom tjedno.

U Italiji djeca moraju imat potvrde

Italiji također ima represivne mjere od 6. kolovoza. Covid karabinjeri objavljuju snimke racija, upadaju u restorane i kontroliraju imaju li gosti potvrde.

Vlasnici restorana se bune i odbijaju kontrolirati svojim gostima potvrde, a problem se pojavio i za roditelje jer im djeca neće moći sudjelovati na sportskim aktivnostima ako nemaju potvrdu.

Italija je uvela cijepljenje djece od 12 godina i više. S druge strane, u Parizu se djeca ne moraju cijepiti, ali Francuzi bez potvrde ne mogu otići na kavu, ručak, ili putovati vlakom i autobusom.

Slične su zabrane u Litvi. U Danskim zoološkim vrtovima, ali i ostalim javnim prostorima nešto je drugačija priča. Premda je Danska bila jedna od prvih država EU koja je još u travnju uvela potvrde, sada su ih ukinuli.

Otvorenije u Švedskoj, Britaniji i Danskoj

Manje je vjerojatno da će Hrvatska ići putem Švedske i Velike Britanije. Tamo nije potrebna covid potvrda, iako je nakon potpunog otvaranja u srpnju vraćena obveza covid potvrda za ulaz u noćne klubove.

Zahvaljujući dobroj procijepljenosti protiv covida-19, restriktivne mjere koje su u Danskoj još uvijek na snazi ukinut će se 10. rujna s obzirom na to da se bolest u toj državi više ne smatra "prijetnjom po društvo".

U travnju su u Danskoj uvedene digitalne putovnice, čija je upotreba sada ograničena. 14. kolovoza obvezno nošenje maske u javnom je prijevozu ukinuto. Dotad je javni prijevoz bio jedino mjesto gdje su se maske morale nositi. Obvezno pokazivanje zdravstvene knjižice u noćnim klubovima (koji se ponovno otvaraju 1. rujna) i na velikim okupljanjima od 10. rujna se ukida.

Otprije je planirano da se "coronapass" od 1. rujna više neće tražiti ni u restoranima, sportskim centrima niti pri odlasku kod frizera. Od 5,8 milijuna stanovnika ove skandinavske zemlje protiv covida-19 ih je cijepljeno više od 70 posto.