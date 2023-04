Svega nas nekoliko dana dijeli od Uskrsa. Za mnoge Hrvate to znači i bogati stol i brojne uskršnje delicije. Od jaja, mladog luka, šunke, sira do domaće šunke i janjetine. Sve se to nalazi na blagdanskom stolu dugi niz godina.

Ipak, čini se kako bismo ove godine mogli ostati bez mnogima drage namirnice. Javio nam se čitatelj i rekao kako je obišao nekoliko trgovačkih lanaca i kako nigdje nema janjetine.

"U jednom trgovačkom lancu u izlogu piše da je janjetina na akciji, ali kada sam ušao unutra - sve je prazno. Isto je i u drugom trgovačkom centru... Na placu je pak cijena 12 eura. Pa prošle godine je bila puno jeftinija. Što je ovo? A da za Uskrs nema janjetine... To je tragedija", kaže nam čitatelj Tomislav.

Poskupljenje od skoro jednog eura

Stoga smo provjerili stanje u trgovačkim lancima. Cijene se kreću od 8,89 eura pa do 10,88 eura po kilogramu. Svakako skuplje nego u istom periodu prošle godine. Zato bi nove, skuplje cijene neke mogle natjerati da janjetinu zamjene nečim drugim.

Prošle je godine tako janjetina u trgovačkim lancima u prosjeku koštala 60 kuna, što je oko 7,95 eura. To znači da je janjetina ove godine poskupjela, u prosjeku, za 6.98 kuna, odnosno 0,92 eura.

U mesnicama dostupna tek od srijede

Drugi problem je da je do janjetine teško doći. U dućanima ih nema, a ništa bolje nije ni u mesnicama.

Nazvali smo nekoliko mesnica u Zagrebu i većina nam je rekla kako će janjetinu dobiti od srijede. A cijene? Skuplje nego one u dućanu.

U jednoj mesnici je cijena kilograma 12,99 eura i tamo je već sada ima, ali u manjim količinama. Kažu nam kako će od srijede imati puno više. U drugoj mesnici je cijena 11,90 eura gdje je isto danas ima nešto malo, ali se očekuje da će od srijede imati veće količine. U ostalim mesnicama cijene su 12,80 eura, 13,90 eura, a u jednoj čak 19 eura! I u sve tri je janjetina dostupna od srijede.

Izgleda kako će ove godine janjetinu jesti oni koji se prvi stvore ispred vrata trgovačkih lanaca ili mesnica. Sretno nam...