BEROŠ PRIZNAO DA SPAŠAVAJU TURISTIČKU SEZONU: ‘Zbog toga ne proglašavamo kraj epidemije, ima vremena’

‘Kad smo dobili prvi slučaj, ‘uvezen’ iz Italije, imali smo već pomno razrađenih pet faza prevencije, što nam je omogućilo da pripremimo zdravstveni sustav za moguću katastrofu’

Ministar zdravstva i nositelj HDZ-ove liste za predstojeće parlamentarne izbore u desetoj izbornoj jedinici, Vili Beroš, rekao je u razgovoru za Slobodnu Dalmaciju da je ponosan na način na koji su odgovorili na ugrozu koronavirusa te da su na vrijeme shvatili potencijalnu opasnost.

“Sjećate se trenutka kad je hrvatska državljanka vraćala iz Wuhana, sazvao sam to jutro, mislim da je bila nedjelja, provjeru svih protokola na zagrebačkom aerodromu, kako bismo prije njezina dolaska prošli proceduru. To je bio pokazatelj naše spremnosti. Tjednima smo se borili protiv ulaska virusa u Hrvatsku, a kad smo dobili prvi slučaj, ‘uvezen’ iz Italije, imali smo već pomno razrađenih pet faza prevencije, što nam je omogućilo da pripremimo zdravstveni sustav za moguću katastrofu”, rekao je Beroš te podsjetio na situaciju u to vrijeme u Italiji.

ZAJEDNO PROTIV KORONAVIRUSA: G20 prikupio više od 21 milijarde dolara za borbu protiv virusa i pronalazak cjepiva

Bojali su se ulaska virusa u zdravstveni sustav

Priznaje da su se jako bojali ulaska virusa u zdravstveni sustav i preotperećenosti. “Nemoguće je bilo očekivati da neće doći do proboja u zdravstveni sustav, ali smo i tu brzo reagirali. Ja sam bio zadužen za svoj, zdravstveni resor. Domovi su u drugom segmentu, ali mogu reći da je Hrvatski zavod za javno zdravstvo izdao vrlo jasne preporuke i za domove za starije. Međutim, pokazalo se, i kod nas i u svijetu, da su ponekad djelatnici bez simptoma prenijeli virus.

Je li se to moglo izbjeći, teško je reći, kaže Beroš, te dodaje da su čini sve kako bi zaštitili starije osobe, no virus je našao svoj put. “U Split je upućena zdravstvena te inspekcija Ministarstva za demografiju i socijalnu politiku, no nisu ustanovljeni propusti u postupanju zdravstvenih djelatnika u domu za starije. Znam da to neće utješiti obitelji umrlih, ali vjerujem da smo svi učinili najbolje što smo u tom trenutku mogli napraviti.”

ŠTO NAS ČEKA NAKON KORONAKRIZE: ‘Sad znamo da je ovo grana koju trebamo svi skupa razvijati, a u svijetu je radi tek 1 od 10 osoba”

Spašavanje turističke sezone

Upitan nije li kontradiktorno to što u pokušaju spašavanja turističke sezone otvoramo granice, a Stožer se ne žuri proglasiti kraja epidemije, Beroš kaže da to ne vidi tako.

“Ne bih rekao. Upravo to što želimo spasiti sezonu na neki način spasiti, može biti opravdani razlog da ne proglašavamo kraj epidemije. Iako postoje striktni epidemiološki kriteriji za to, od broja novooboljelih, hospitaliziranih, vrijeme od zadnje pojave novih slučajeva; moramo znati da je riječ o novoj bolesti, novom virusu, za kojeg ne znamo kako će se dalje ponašati.

Upravo zato što imamo povoljnu epidemiološku situaciju i otvaramo se turistima, to nas tjera na dodatni oprez. Turizam je za Hrvatsku važna gospodarska grana, ali sa sobom nosi i mnoge izazove. Zato, i dalje trebamo biti krajnje oprezni, čuvati se od nepotrebnih kontakata s nepoznatima, vjerovati da nam u goste dolaze zdrave osobe, a za proglašenje kraja epidemije imamo vremena”, objasnio je Beroš za Slobodnu Dalmaciju.

ŠTO AKO TURISTI U HRVATSKOJ IMAJU SIMPTOME KORONAVIRUSA? Capak otkrio važnu informaciju za iznajmljivače

Sve o koronavirusu u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.