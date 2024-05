Tehnički ministar gospodarstva Damir Habijan u četvrtak je potvrdio da je već u 7 sati ujutro imao sastanak s predstavnicima sindikata tvrtke Varteks. Rekao je da se radi o privatnoj tvrtki, ali da je i kao rođeni Varaždinac emotivno vezan za brend grada koji je to više od 100 godina.

Pobrojao je što su sve Vlada i pojedina ministarstva radila prema toj tvrtki pa je naveo da su u predstečajnoj nagodbi 2012. i 2013. otpisali potraživanja prema tvrtki u iznosu većem od 186 tadašnjih milijuna kuna.

Tekao je i da je Ministarstvo gospodarstva Varteksu dodijelilo 26 milijune bespovratnih sredstava te da su urbanu regeneraciju Varteksa proglasili strateškim projektom, ali da to ne znači da je sama tvrtka proglašena strateškim projektom.

"A to znači lakše dobivanje dozvola za Verteks, za prometnice, elektroinfrastrukturu, plinovode... U tijeku je i ishođenje dviju dozvola za komunalno opremanje zone koje je potrebno Varteksu", naveo je ministar.

Nastavio je da je razgovarao s kolegom ministrom Marinom Piletićem o problemu neisplata plaća u Varteksu. "To nije dobro i nije dopustivo. Govorili smo o mjeri skraćivanja radnog vremena koje je Varteks ranije koristio, ali tu je i mjera za očuvanje radnih mjesta za vrijeme Covida što je tvrtka već konzumirala. S obzirom na to da je to privatna firma, razmatrali smo mogućnost korištenja 'Rescue Aida' koji je namijenjen poduzetnicima koji zapadnu u poteškoće. Radi se o jednokratnoj novčanoj pomoći. To je okvir u kojima država može pomoći firmi u privatnom vlasništvu. S tim smo danas upoznali i sindikate, rekao sam da apeliram na Upravu i Nadzorni odbor tvrtke da se u ovoj ozbiljnoj situaciji jave i prihvate poziv jer je situacija ozbiljna."



Nastavio je da bi volio iznijeti prijedloge samom vodstvu tvrtke te u kontaktu s njima doznati više o situaciji u Varteksu. "Ali što čujem od sindikata i radnika, situacija nije dobra. Ali trebamo inicijativu Uprave, vidjeti imaju li uvjete za javit se na programe skraćivanja radnog vremena, Rescue Aida. Okvir imamo, ali moraju se javiti. Neobično mi je da nitko ne kuca na vrata bilo mog ministarstva ili Ministarstva rada", rekao je Habijan.

O tome što su za petak najavili štrajk u tvrtki kaže da mu je to razumljivo i normalno. Na pitanje koliko ima vremena da se pomogne Varteksu, rekao je da ne zna. "To najbolje zna Uprava, kao ministar nemam uvid u sve podatke, vidim ono što je u medijima, čujem od sindikata. Koliko ima vremena ne znam, a da je situacija dobra - nije. Pozivam Upravu da se javi, bilo bi logično da su jučer bili ovdje", naveo je Habijan.

