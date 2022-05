U studiju Net.hr-a gostovala je saborska zastupnica SDP-a Mirela Ahmetović, koja je između ostalog govorila i o hrvatskoj energetici. Ahmetović je inače u javnosti često kritizirala HDZ-ovu energetsku politiku.

"Da, kritiziram Plenkovića i HDZ, koji je energetiku Republike Hrvatske predao u ruke Mađara i to je učinio posebno u posljednjih šest godina, valjda po uzoru na postupke Ive Sanadera. Sjećate se da sam ja u jednom trenutku na aktualcu upozorila Plenkovića da ne završi kao Ivo Sanader i nisam to slučajno i neosnovano rekla. Rekla sam to iz prostog razloga što i aktualna zbivanja mirišu na takve okolnosti", kazala je saborska zastupnica.

Istaknula je da je u posljednjih šest godina, Hrvatska potpuno opustošila svoj energetski sektor tako da je proizvodnja vlastitih izvora energije, nafte i plina, drastično pala. "Usporedno s tim, svoju sirovinu kao što je nafta predali smo Mađarima. Sjećate se onog famoznog tajnog memoranduma koji je potpisao bivši ministar Ćorić. Nitko o tome niti riječi ni danas ne govori", rekla je, dodajući da je ta nafta predana Mađarima iz razloga da se pokrije poslovanje mađarskih rafinerija.

"Istovremeno su se hrvatske rafinerije gasile, nisu se modernizirale iako postoji obveza MOL-a da modernizira rafineriju u Rijeci. Usporedno s tim, hrvatskim novcem iz džepova hrvatskih građana izgrađen je famozni plutajući LNG terminal koji se brže-bolje dao u većinski zakup Mađarima, odnosno mađarskim tvrtkama. Znate da se iz javnih sredstava, iz džepova hrvatskih građana izgradila infrastruktura koja će omogućiti dobavu plina Mađarima. Samo zbog Mađarske su se gradile kompresorske stanice kako bi omogućili Mađarima da dobivaju taj LNG s našeg terminala. Da ne govorim da polako i poljoprivredni sektor dajemo Mađarima, znate da su Mađari ušli u bivši Agrokor, odnosno Fortenovu", kazala je, dodajući i da jača i mađarski utjecaj u bankarskom sektoru.

"Sve ovo što govorim daje mi za pravo upozoriti i hrvatske građane i hrvatsku javnost da se neovisnost Hrvatske, ne samo u energetskom sektoru, predaje u tuđe ruke i, kako se kaže, 'šaptom će pasti'", upozorila je Ahmetović.

'Omča oko vrata Andreja Plenkovića'

U studiju je rekla da se ne bi čudila, s obzirom na posljednje Orbanove izjave, da se iz hrvatskih džepova Mađarskoj izgradi infrastruktura kako bi se nafta iz Rijeke i Omišlja vozila do Mađarske, takoreći besplatno. "Upravo to traži Orban kada ucjenjuje Europsku komisiju po pitanju stavljanja embarga na uvoz nafte. Spočitava EK da se traži da i Mađarska pristane na takav embargo, tako da kaže da eto nisu uzeli mađarske luke, odnosno mađarsko more, tada bi i Mađarska bila neovisna o uvozu nafte iz Rusije", rekla je.

Što se tiče tih Orbanovih izjava o mađarskom moru, Ahmetović smatra da je reakcija hrvatskih vlasti na tu nacionalističku izjavu bila vrlo zakašnjela i blijeda. "Podsjetit ću vas da je Hrvatska oštrije reagirala prema austrijskim vlastima zbog skidanja grba s prvim bijelim poljem nego što je reagirala na ovakve nacionalističke izjave Orbana", dodala je. "Mislim da to nije slučajno, građani su već vidjeli jedno podmićivanje hrvatskih premijera i to iz HDZ-ovih redova, što je rezultiralo i sudskim epilogom", rekla je Ahmetović.

Na pitanje je li zbog toga i premijer Plenković bio u igri kao jedan od sudionika sastanka, kada je vrh EK planirao razgovarati s Orbanom, Ahmetović odgovara da vjeruje da da.

"U javnosti se već govori da je Plenković naciljao dvije pozicije u EK, posebno da mu se sviđa točno određena, no ima i rezervnu poziciju. On će učiniti, i čini sve kako ne bi ugrozio mogućnost odlaska na jednu od tih pozicija. To jako dobro znaju u Europskoj komisiji. U tom kontekstu, sigurna sam da drže omču oko vrata Andreju Plenkoviću kojem je umjesto interesa građana RH važan njegov osobni interes, dakle zbrinjavanja samog sebe u redovima Europske komisije. Kako Plenković nazove Ursulu von der Leyen ili Charles Michela kada hoće, barem po njegovim riječima, tako vjerujem i da gospođa von der Leyen nazove Plenkovića i u vrlo kratkom postupku ga uputi što mu je činiti kada se radi o ovakvim ucjenama Viktora Orbana", konstatirala je Mirela Ahmetović u studiju Net.hr-a.

Kazala je da je Viktor Orban negdje nazvan nacionalističkom budalom. "Tvrdim da on uopće nije budala. On je nacionalist, ali nije budala, jer je svjestan da ne može okupirati hrvatski prostor ulaskom preko granice, tenkovima ili vojskom, ali ga on jako efikasno okupira tako da okupira čitav energetski, poljoprivredno-prehrambeni i evo polako se kreće i prema bankovnom sektoru. Pa to je moderna okupacija zemlje kakvu dozvoljava HDZ, posebno u posljednjih 6 godina", rekla je Ahmetović.

Upitana je li sada u ovim okolnostima ipak dobra stvar da se LNG terminal izgradio s obzirom da je time smanjena ovisnost o ruskom plinu, kazala je kako je ona bila i ostala velika kritičarka svega onoga čime se krši zakonski okvir RH, a to je učinjeno i izgradnjom plutajućeg umjesto kopnenog terminala.

"Dostavljala sam na sve institucije svoje stavove, potkrijepivši ih dokumentacijom upravo u tom smjeru. Međutim, taj projekt je izgrađen na nezakonitim osnovama. On i danas funkcionira na nezakonitim osnovama, temeljem činjenice da je na njemu izvješena zastava Maršalskih otoka umjesto zastave Republike Hrvatske. Postavit ću samo pitanje je li to možda zbog utaje poreza vlastitoj zemlji? I nitko o tome ništa ne govori. Što se tiče onog sadržaja biti, postavila bih pitanje kakva je to zemlja koja svoj strateški energetski projekt preda u većinski zakup drugoj zemlji? Pazite, taj strateški projekt em je izgrađen iz javnih sredstava, odnosno džepova hrvatskih građana, em je trebao osigurati alternativni dobavni pravac Republici Hrvatskoj. On u stvarnosti osigurava alternativni pravac dobave Mađarskoj, koja je što se tiče energetike danas sigurna", rekla je.

"Ako Rusija zatvori plin, Mađarska će dobavljati svoj plin temeljem ugovora o zakupu LNG terminala. Eventualno će prodavati taj isti svoj plin, odnosno zakupljeni kapacitet Hrvatskoj po tko zna kojoj cijeni. Pa zar Hrvati nisu dovoljno sposobni sami kupovati plin, nego ga kupuju iz treće ruke? Ne niti iz druge ruke, nego iz treće ruke od Mađara", kazala je Ahmetović, dodajući da je zanimljivo spomenuti i činjenicu da je trošak godišnjeg zakupa kapaciteta LNG terminala za Mađarsku 12 milijuna eura.

"Jedan brod koji doveze plin ima tereta otprilike oko 150 milijuna eura. Zamislite situaciju da Mađarima ne treba taj teret i da preprodaju Hrvatima samo jedan jedini brod, za uzmimo samo nekih 5-6 posto veći iznos nego su ga oni kupili; da dignu svoju maržu na nekih 10 milijuna eura. Time su Mađari osigurali prihod da plate cijeli godišnji zakup kapaciteta na LNG terminalu. O kakvom mi strateškom projektu i strateškim interesima Republike Hrvatske onda govorimo?", pita se Mirela Ahmetović.

Sporna nabava ruskog plina

SDP-ova saborska zastupnica kaže da je dobro da Hrvatska ima LNG terminal, no da je trebala imati zakoniti LNG terminal u kopnenoj varijanti koji bi tada mogla koristiti tako da svoju stratešku rezervu plina drži u tanku, a da istovremeno trguje s plinom koji dovoze brodovi. "Danas to nema jer ne možete ostvariti preko plutajućeg terminala i to je ključni problem. Dodatni problem koji je učinio Hrvatsku ovisnom o Mađarskoj je činjenica da je ovaj terminal onako potiho predan u ruke Mađara i da su hrvatski građani svojim novcem osigurali energetski neovisnost Mađarima", kaže.

Komentirala je nedavno otkriće Net.hr-a kako je HEP kupio plin po višoj cijene od PPD-a te ga avansno platio, rekavši da je to zanimljivo iz nekoliko aspekata.

"Znate da gospodin Plenković voli sve one koji se usprotive kršenju zakonskih propisa Republike Hrvatske, koji traže čvrstu obranu interesa RH, prozvati rusofilima, ruskim igračima…pa eto i ja sam bila ruska igračica u ustima HDZ-a zato što sam tražila da se na zakonskim osnovama izgradi kopneni terminal i da on bude strateški projekt RH u interesu građana RH. Usporedno je taj isti Plenković putem svog intimusa, šefa HEP-a gospodina Barbarića, zapravo nabavio otprilike 730 milijuna kuna vrijednosti plina na, usudit ću se reći, očito namještenom natječaju i to preko tvrtke PPD koja taj plin nabavlja iz Rusije", komentirala je.

"Zamislite molim vas, jedan tako veliki Hrvat Andrej Plenković usred krize, usred ruske agresije, nabavlja ruski plin tako da ga mimo natječajne dokumentacije i ugovora avansno plaća tvrtki koja ga nabavlja iz Rusije. Pitam se tko je tu pravi rusofil i gdje je ona čvrsta obrana ljudskih prava, čvrsti stav uz Ukrajinu, kakav Plenković voli proklamirati? Ne znam što drugo reći. S prave osnove, meni se to čini kao čista manifestacija nekih mafijaških postupaka, kakvim su u HDZ-u i skloni po svakom pitanju", rekla je.

"Ovdje je slučaj da smo ponovno iz džepova hrvatskih građana avansno, namještanjem platili 730 milijuna kuna za ruski plin, a istovremeno smo tom HEP-u, kao Vlada RH, dali jamstva da se zaduži kod dvije poslovne banke za oko dvije i pol milijarde kuna radi osiguranja likvidnosti. HEP plati avansno ruski plin privatnoj tvrtki, mimo natječajnih uvjeta i potpisanog ugovora, a onda traži kredit jer nema novca da bi osigurao svoje poslovanje", zaključila je Mirela Ahmetović u studiju Net.hr-a.