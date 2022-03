Franko Vidović, predsjednik saborskog Odbora za obranu, saborski zastupnik iz Kluba socijaldemokrata, zbog incidenta s padom bespilotne letjelice u Zagrebu sazvao je sjednicu Odbora za narednu srijedu, 16. ožujka, jer očekuje da će do tada biti okončane detaljne istrage svih mjerodavnih tijela. "Želimo dobiti informacije iz prve ruke, a ne nagađanja", kaže Vidović za Net.hr.

"Ovo nije problem samo Hrvatske, iako se u konačnici sam pad letjelice dogodio u Hrvatskoj. Zagreb je glavni grad zemlje članice NATO saveza. Glavni grad. Kako je moguće na nivou NATO-a da se dogodi da jedan neidentificirani leteći objekt prođe nekoliko zemalja članica NATO-a, Rumunjsku, Mađarsku, dio Hrvatske – i da se dogodi pad u glavnom gradu, srećom na mjestu gdje nisu stradali građani", kaže u kratkom razgovoru za Net.hr Franko Vidović.

Na pitanje li ovaj incident onda pokazatelj ozbiljnih slabosti u sustavu NATO-ove obrane, da NATO nije ozbiljan "štit" za zemlje članice, Vidović ipak odgovara da ga ne smatra pokazateljem ozbiljnih slabosti unutar NATO saveza, nego kaže da se radi o "sigurnosnom propustu, i to – ozbiljnom sigurnosnom propustu."

Što je radio kontrolni centar NATO-a?

"Koliko znam, NATO je već unutar sebe pokrenuo mehanizme da se istraži što se točno dogodilo. Nije problem samo to što je letjelica provela sedam-osam minuta u Hrvatskoj, nego i 40 minuta u Mađarskoj, i 20-30 minuta u Rumunjskoj. Dakle, ne radi se ni o jednoj državni posebno. U NATO-ovu sustavu postoji kontrolni centar koji je izvan Hrvatske i evidentno je da je na toj razini došlo do ozbiljnih sigurnosnih propusta. Ali uvjeren sam da će NATO to detaljno rasvijetliti, a imam i informaciju da je ta istraga već i započela", naglašava Vidović.

Smatra da je pogrešno sada propitivati je li bilo kakvih propusta u hrvatskom nadzoru zračnog prostora. Podsjeća da on već dugi niz godina upozorava da je hrvatska vojska zapuštena, i da ima niz slabosti, ali da se to ne rješava obaveznim vojnim rokom što sada zagovaraju neki predstavnici oporbe, nego se radi o ozbiljnijem opremanju i modernizaciji vojske. "Sada smo riješili ratno zrakoplovstvo, ali očigledno nismo protuzračnu obranu", kaže Vidović. No, on smatra da nije došlo do nekih ozbiljnijih propusta u "sustavu domovinske sigurnosti."

"Mislim da su u pravu i ministar i načelnik glavnog stožera kada kažu da nije bilo propusta u sustavu domovinske sigurnosti. Postoji točna procedura nadzora, i naravno da ćemo dobiti i sve podatke o tome, ali realno – što se moglo učiniti? Pazite, govorimo o situaciji u kojoj je letjelica već prošla nekoliko članica NATO saveza i – po svemu sudeći - nitko nije nikog alarmirao. Nitko nije ni okom trepnuo. To je problem", upozorava Vidović.

On zagovara maksimalnu transparentnost s hrvatske strane oko informiranja građana o incidentu. Smatra da su istražna tijela dobro reagirala, a svi koji su istupali, i predsjednik i premijer i ministar obrane i načelnik stožera – da su dali dovoljno informacija i da ne treba dizati tenzije među građanima.

"Ovo je izolirani incident. Mogao je završiti kobno, ali srećom – nije. Važno je da se utvrdi koji su mehanizmi zakazali na razini NATO-a, tu očigledno postoji 'rupa' i mora se otkloniti. Mi moramo moći kao zemlja članica NATO-a jamčiti našim građanima sigurnost", zaključuje Vidović u razgovoru za Net.hr.