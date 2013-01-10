Dirljiv susret sa spasiocem iz Holokausta (VIDEO)

Ser Nikolas Vinton upravljao je operacijom spašavanja jevrejske dece iz Čehoslovačke i ona su preko neprijateljski nastrojene Holandije (koja je vraćala decu sa granice) prevožena vozom do luke, a zatim brodovima u Veliku Britaniju.

Tom prilikom spašeno je 669 dece, koja bi da su ostala verovatno nestala u Holokaustu.

Čitavu operaciju osmislio je Vinton koji je iz hotelske sobe u Pragu decu slao za Veliku Britaniju koja ih je prihvatala samo ukoliko bi imala hraniteljsku porodicu i 50 funti za povratnu kartu.

Sve do okupacije Poljske, Vinton je uspešno slao decu za Veliku Britaniju, nakon čega se vratio i postao pilot RAF-a u rezervi.

Mnoga od dece ostala su da žive u Velikoj Britaniji. A sve do 1988. godine ništa se nije znalo o Vintonovom podvigu.

Tek tada je na tavanu njegova supruga pronašla beležnicu u kojoj su bili podaci o spašenoj deci, njihovim roditeljima - mahom nestalim u Holokaustu, kao i adrese porodica u Velikoj Britaniji u kojima su zbrinuta.

Putem adresa pronađeno je osamdesetoro dece koja su ostala u Velikoj Britaniji.

U BBC-evoj emisiji "To je život" koja je snimljena iste 1988. godine, Nikolas Vinton bio je pozvan kao gledalac i neočekivano se našao okružen decom koju je spasao...

Vinton ima 103 godine i većinu zasluga pripisao je svom prijatelju Trevoru Čedviku koji je sa decom putovao vozom i izlagao se smrtnoj opasnosti.