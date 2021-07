Najpoznatiji splitski građevinski poduzetnik, Zvonko Kotarac, svoju je slavu stekao stječući kapital gradnjom stanova na Žnjanu, u turističkoj zoni, u vrijeme kad turizma u Splitu još nije bilo u ovolikom obujmu. Pomoglo mu je i to što građevinska inspekcija i druge nadležne institucije nisu bile zainteresirane za pretresanje takve vrste poduzetništva. Kasnije je svoj biznis proširio po cijelom Splitu, no Žnjan i Duilovo uvijek su mu pružali sve resurse koje je obilato iskorištavao.

No, pokliznuo se na Hotelu Amphora, kojeg je najavljivao kao najvećeg u Splitu. Prvotno je bilo zamišljeno da će imati 207 soba. No, u travnju 2019. građevinska je inspekcija utvrdila da je bespravno sagrađena podrumska etaža, namijenjena parkiranju vozila i široki iskop u kojem je završila prostorija s bazenskim instalacijama, piše Slobodna Dalmacija.

Koliko hotel ima soba?

Od Grada je zatražio izmjenu i dopunu građevinske dozvole kako bi ozakonio ilegalnu gradnju. Uz to, zatražio je i premještanje strojarnice na zapadnu stranu suterenske etaže, preoblikovanje glavnog ulaza i nadstrešnice, izvedbu plitkih vodenih površina na krovnoj plohi te povećanje visine krovnih kućica stubišta i dizala, ali i izmjena struktura soba na trećem, četvrtom, sedmom i osmom katu.

Prije nego što je Amphora bila usklađena s građevinskom dozvolom, u bespravnom zdanju organizirala su se i vjenčanja i proslave.

Tako je hotel od 207 soba, građevinskom dozvolom iz siječnja 2020. spao na svega 180 soba s tri zvjezdice. Ali, to nije sve. Na stranicama hotela može se pročitati da on sadrži 206 soba s četiri zvjezdice. No, GUP-om je za hotele s tri zvjezdice predviđeno da imaju 0,5 parkirnih mjesta po smještajnoj jedinici, a za hotele s četiri zvjezdice 0,7 mjesta. U građevinskoj dozvoli stoji kako hotel ima 90 parkirnih mjesta, no podatak o stvarnom obujmu parkirališta na internetskim stranicama hotela ostao je skriven.

Tri ili četiri zvjezdice?

Prema podacima dostupnim na Informacijskom sustavu prostornog uređenja Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine (ispu.hr), zadnja izmjena i dopuna građevne dozvole za Hotel Amphora je od 8. siječnja 2020. Ona je bila za 180 soba, no Kotarac je već objavio web stranicu hotela na kojoj piše da Amphora ima četiri zvjezdice i 206 soba. U listopadu 2019., arhitekt Emil Šverko, koji je također uhićen u akciji USKOK-a, tvrdio je da će hotel imati 179 soba, ali na stranicama njegova ureda stoji kako hotel ima 200 soba te da je dovršen 2020.

Nije zgorega spomenuti da je Kotarac, čekajući legalizaciju bespravno izgrađenih dijelova hotela, u njemu održavao svadbe.