Suprugu i djevojku zatkla je vijest o braći na putu: Potresni novi detalji tragedije

"Mogao bih o njima govoriti satima, a čitavo vrijeme ponavljati jedno te isto - koliko su to bili dobri ljudi. Vi koji ih ne znate i koji niste odavde, teško to možete shvatiti. Nažalost, više ih ne možete upoznati. Ovo je ogroman gubitak i velika žalost za naš kraj", tužno kaže bliski prijatelj stradalih planinara Roka i Andrije Kovačeva, čije je živote naprasno ugasila lavina u slovenskim Alpama.

Uz njih, u Julijskim Alpama poginuo je njihov kolega i prijatelj Marijo iz Solina.

Trojica su planinara bili dio veće grupe od sedmero alpinista iz Hrvatske koji su krenuli u avanturu, ne sluteći da će završiti tragično. Dok se četvorka uspjela vratiti na sigurno i pozvati pomoć, tone snijega zatrpale su nesretni trojac i, unatoč naporima spasioca koji su dva dana pretraživali zahtjevan teren, nije im bilo pomoći.

Pozivi obitelji pomogli u pronalasku tijela

Članovi obitelji pokušavali su s njima telefonski stupiti u kontakt nakon objavljenih vijesti o lavini, ali nisu ih mogli dobiti. Upravo su ti pozivi pomogli spasiocima da odrede lokaciju gdje su ih u konačnici pronašli.

"Domaći su ljudi, svi ih znaju. Prva liga, momci za pomoć, onakvih kakve je u posljednje vrijeme teško naći u ovom modernom i komercijalnom svijetu", ispričao je prijatelj stradale braće za Jutarnji list. "Nesebično su dijelili svoju dobrotu, bili aktivni u humanitarnom radu, redovito su išli na mise i sudjelovali u aktivnostima naše Bratovštine svetog Ivana. Za pomoć u bilo čemu uvijek su bili na raspolaganju", dodaje.

Trećeg brata, koji radi na brodu, planirali su pokupiti na povratku iz Slovenije i zajedno doći do Kaštela. Ali priroda je pomrsila planove.

"Jedan od braće oženio se u srpnju, a drugi se trebao vjenčati poslije Nove godine", otkriva sugovornik. Njihove supruga i djevojka krenule su za Sloveniju kada su čule za lavinu. Tada nisu znale jesu li živi ili ne, no u putu ih je zatekla vijest da su pronađena njihova tijela.

Poginula braća zajedno su i radila u manjoj tvrtki za elektroinstalacije koja je glasila na starijeg Roka. "Jedan od njih čuo se s roditeljima samo sat vremena prije, javljajući im da idu. A onda kad je došla vijest o lavini, više se nisu javljali", zaključuje prijatelj.

Poginuo otac dvoje djece

Gradonačelnik Kaštela Denis Ivanović i gradske službe planiraju proglasiti Dan žalosti u Kaštelima, a o tome će odlučiti nakon razgovora s obiteljima stradalih planinara.

Tuga je zadesila i Solin gdje je živio treći poginuli alpinist, otac dvoje djece Marijo Boko (38), inače član HPD-a Mostar i veliki humanitarac.

Prema riječima Boštjana Repinca iz operativno-komunikacijskog centra policijske uprave Kranj, hrvatski planinari su subotu s Pokljuke došli na Vodnikov dom na 1817 metara nadmorske visine i potom da doma Planika (2408 m), te su se preko južne stijene Triglava popeli na najviši vrh slovenskih Julijskih Alpa visok 2864 metra.

"S vrha Triglava su se spustili natrag na Vodnikov dom, od kuda se troje od sedam planinara odlučilo danas preko grape popeti na Tosc", rekao je Repinc.

Sloveniju je to jutro zahvatila hladna fronta sa snježnim padalina, a lavina je planinare odnijela podno vrha Tosca. Tijelo prvog poginulog slovenske spasilačke službe pronašle su još u nedjelju, dok su tijela druge dvojice pronađena dan kasnije, otprilike 200 metara udaljene jedno od drugoga duboko u snijegu.

