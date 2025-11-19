Zna se što je eksplodiralo u dvorištu škole: Sedmero kazneno prijavljeno, četvorica u pritvoru!

Splitski policajci dovršili su kriminalističko istraživanje nad sedam osoba, od kojih je šest maloljetnika, zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela na platou ispred osnovne škole u Strožancu - svi su zbog eksplozije pred školom kazneno prijavljeni, a četvorica i pritvoreni.

Zbog sumnje u počinjenje dva kaznena djela dovođenja u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom i kaznenog djela oštećenja tuđe stvari, četiri osobe će uz kaznenu prijavu biti dovedeni pritvorskom nadzorniku, dok će protiv tri osobe biti podnesena kaznena prijava redovnim putem nadležnom državnom odvjetništvu za mladež.

"Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je sedam osumnjičenih osoba, među kojima šest maloljetnika u nedjelju oko 20.30 sati, planskim i zajedničkim djelovanjem, na ograđenom prostoru osnovne škole aktiviralo improviziranu eksplozivnu napravu.

Plastične boce, pogonsko gorivo i eksplozivno sredstvo

Osumnjičeni su prethodno pripremili plastične boce ispunjene pogonskim gorivom te u njih postavili eksplozivno sredstvo koje su aktivirali upaljačem, nakon čega su se udaljili i s udaljenosti pratili detonaciju", izvijestili su iz Policijske uprave splitsko- dalmatinske.

Eksplozija je izazvala jak udar i veliki plamen, a jedan od maloljetnika snimao je događaj mobilnim telefonom.

Policija je utvrdila sumnju da su i dan ranije, u subotu oko 19.30 sati, na identičan način i s istom namjerom, aktivirali improviziranu eksplozivnu napravu na istome mjestu. Eksplozija je izazvala detonaciju i plamen, te su tom prilikom oštećena stakla na školi. I taj događaj je sniman mobilnim telefonom jednog od maloljetnika, dodali su u policiji.