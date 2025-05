Žena otišla u naše poznate toplice i u sauni doživjela horor: 'Trojica masturbiraju oko mene...'

Trebao je to biti običan vikend u Tuheljskim toplicama, ali za Tamaru Osibov odmor s najboljom prijateljicom pretvorio se u pakao koji je završio odlaskom na policiju.

"Ležala sam u sauni Tuheljskih toplica, gdje sam bila s prijateljicom na odmoru, i pokušavala se opustiti zatvorenih očiju. Odjednom sam osjetila nečije nožne prste na svojoj nozi, a kada sam sjela i otvorila oči, vidjela sam trojicu muškarca kako masturbiraju oko mene", ispričala je Tamara koja je svoju priču podijelila s Jutarnjim listom.

No tu neugodnosti nisu stale, slične scene ponovile su se nekoliko puta tijekom tog vikenda.

'Toplice su leglo voajera'

"Najprije sam nakon korištenja panoramske saune okrznula pogledom ćelavog muškarca ispod tuša koji mi je, držeći i natežući ga, pokazao spolovilo te mi glavom dao znak da mu se pridružim, na što sam rekla ne. U jednom je trenutku sjedio s drugim muškarcem u odjeljku za odmor i krenuo za mnom, ali sam ušla u slanu saunu pa me prestao pratiti. No tamo me dočekao drugi šok, drugi muškarac koji je masturbirao", rekla je Tamara.

Dodala je kako je izašla i iz te sobe u takozvanu toplu sobu a tu je uslijedio još jedan šok: "Ta trojica muškarca masturbirala su oko mene. Jedan od njih bio je upravo onaj ćelavi za kojeg sam mislila da me prestao pratiti. Rekla sam im da izađu inače ću zvati zaštitare, a srce mi je luđački lupalo".

Tamara je odmah nakon incidenta o svemu obavijestila osoblje, a na kraju je stigla i policija. I drugu večer Tamara je odlučila otići u saunu jer je bila sigurna da će se ponoviti ista stvar. Ovoga puta bila je odlučna u tome da se razotkrije što se točno događa u sauni. I bila je upravu.

"Ponovio se incident, a ovoga su puta sudjelovale dvije sasvim druge osobe! Jednog su izbacili bez da su ga zadržali do dolaska policije, a drugi je pobjegao. Došla sam se odmoriti u društvu najbolje prijateljice, a doživjela seksualno zlostavljanje. Toplice su leglo voajera i kao žena se tamo ne mogu osjećati sigurno. Doživjela sam ogromnu neugodnost i traumu prilikom boravka tamo i ne želim da više nikad iti jedna žena doživi takvo poniženje. Osjećam se u najmanju ruku iskorišteno i prljavo", ispričala je Tamara.

Puno problema

Iz Terma Tuhelj za Jutarnji list poručili su kako su pojedinci koji ponašaju seksualno neprikladno zaista problem te da rade sve što je u njihovoj moći kako bi takvi neželjeni posjetitelji bili prijavljeni za seksualno zlostavljanje.

"Radi se o problemu kako za naš objekt, tako i za sve druge objekte u kojima postoje saune. Problem nam je i to da po zakonu mi u prostoru sauna ne smijemo imati kamere. Nama je u interesu da se o ovoj temi piše kako bi takvi pojedinci znali da nisu dobrodošli. Nadamo se da će i ovo pridonijeti rješavanju problema i sprječavanju takvih ljudi da dolaze u naš objekt", neslužbeno su rekli iz toplica.

Jedan od problema je i taj što posjetitelji često ne prijavljuju seksualne prijestupnike, ili ih prijave tek nakon što napuste saunu.

"U petak, kada se dogodio prvi incident, gošća je prijavu nažalost podnijela tek po povratku u hotel. Osoblje je odmah obaviješteno u saunama i istovremeno je kontaktirana policija. Nažalost, počinitelji su do tada već napustili prostor te ih nismo uspjeli identificirati. S obzirom na to, policija je sastavila kaznenu prijavu protiv nepoznatih počinitelja", odgovorili su službeno iz Terma Tuhelj te dodali:

"U subotu je zabilježen sličan incident s jednim počiniteljem. U ovom slučaju je gošća odmah obavijestila osoblje u saunama koje je promptno reagiralo, identificiralo počinitelja te dostavilo policiji njegove podatke. Uz to su policiji predani i relevantni snimci nadzornih kamera s dijelova objekta gdje je videonadzor dozvoljen. Na temelju toga je podnesena kaznena prijava protiv poznatog počinitelja".

Istraga je u tijeku

Dodaju kako je uobičajena praksa da nakon takvih prijava posjetitelja pozovu policiju te surađuju s nadležnim tijelima u skladu s njihovim ovlastima.

"Terme Tuhelj provodi stroge interne protokole: Svako neprimjereno ponašanje rezultira trenutačnim udaljavanjem iz prostora i zabranom daljnjih dolazaka; vikendom pojačavamo prisutnost redara i osoblja; sve prijave ozbiljno razmatramo i potičemo goste da nepravilnosti odmah prijave osoblju.

Imamo nultu toleranciju na seksualno uznemiravanje i druge oblike neprikladnog ponašanja. Nažalost, zakonska regulativa zabranjuje postavljanje video nadzora u saunama, stoga možemo reagirati isključivo na osnovi izravne dojave ili uočenog incidenta od drugih gostiju ili od strane osoblja. U Termama Tuhelj uvijek i svakodnevno ulažemo napore kako bi se našim gostima osigurala maksimalna sigurnost, ugoda i diskrecija", poručuju.

Iz krapinsko-zagorske policije potvrdili su za Jutarnji list kako su upoznati s događajem te da je kriminalističko istraživanje u tijeku.

