ZAVRŠILA IZA REŠETAKA /

'Big brother' iz zraka uhvatio Varaždinku u nezgodnoj situaciji: Od kazne će vam se zavrtjeti u glavi

'Big brother' iz zraka uhvatio Varaždinku u nezgodnoj situaciji: Od kazne će vam se zavrtjeti u glavi
Foto: Josip Regovic/pixsell

Ispostavilo se da za volanom uopće nije smjela biti jer joj je vozačka dozvola ukinuta zbog 12 negativnih prekršajnih bodova koje je skupila u dvije godine

14.11.2025.
10:33
Dunja Stanković
Josip Regovic/pixsell
Policijski dron u Varaždinu ostavio je gorak okus jednoj vozačici koja je zahvaljujući snimljenom prekršaju iz zraka platila za cijeli niz drugih prekršaja i ostala bez vozačke dozvole na dvije godine uz paprenu novčanu kaznu. 

Policija je tijekom svoje akcije "Pješaci" na trgu Bana Josipa Jelačića u Varaždinu nadzirala promet pomoću drona. Tako su snimili vozilo koje nije propustilo pješaka koji je već zakoračio na obilježeni pješački prijelaz. 

Ubrzo su zaustavili to vozilo u obližnjoj ulici i 43-godišnju vozačicu za volanom. 

Paprena kazna

Ispostavilo se da za volanom uopće nije smjela biti jer joj je vozačka dozvola ukinuta zbog 12 negativnih prekršajnih bodova koje je skupila u dvije godine. 

"Budući da se radi o višestrukoj počiniteljici prometnih prekršaja, uhićena je i privedena u policijsku postaju te smještena u posebnu prostoriju za zadržavanje do dovođenja sucu nadležnog suda. Također joj je privremeno oduzeto vozilo kojim je upravljala", objavila je policija

Sutkinja Općinskog suda u Varaždinu ju je nakon saslušanja pustila na slobodu, no tu njezinim brigama nije kraj. 

Za prometne prekršaje predložena je kazna zatvora od 60 dana, mora platiti još 5.360 eura kazne te joj je izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom od 24 mjeseca. 

POGLEDAJTE VIDEO: Policijska akcija utvrdila 800 prekršaja: Apeliraju na vozače da se pridržavaju zakona

VaraždinPolicijaDron
ZAVRŠILA IZA REŠETAKA /
'Big brother' iz zraka uhvatio Varaždinku u nezgodnoj situaciji: Od kazne će vam se zavrtjeti u glavi