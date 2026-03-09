Završili obdukciju tijela tri člana obitelji: Objavljeni detalji smrti u Istri

Policija je objavila nove informacije o slučaju tri tijela pronađena u obiteljskoj kući u mjestu Filipini. Kako je priopćeno iz policije, obavljenim obdukcijama utvrđeno je da je riječ o dvije ženske osobe i jednom muškarcu.

Prema zasad dostupnim nalazima, na tijelima nisu pronađeni vidljivi tragovi koji bi upućivali na nasilnu smrt, objavio je Jutarnji list.

Tijekom obdukcije izuzeli su uzorke koje će poslati na toksikološku analizu i biološko vještačenje kako bi se utvrdio točan uzrok smrti. Policija i dalje provodi kriminalističko istraživanje kako bi rasvijetlili sve okolnosti ovog slučaja.

Podsjetimo, tijela su pronađena u obiteljskoj kući nakon što su mještani i radnici koji rade u blizini primijetili da se u kući mjesecima nitko ne pojavljuje.

O psima koji su bili u dvorištu brinuli su se radnici s obližnjeg gradilišta, što je dodatno potaknulo sumnju da se nešto dogodilo.

POGLEDAJTE VIDEO Plenković otkrio nove cijene goriva: 'Sada će hrvatska javnost vidjeti što smo učinili'