ZA VOLANOM S 2,5 PROMILA /

Zagrepčanin vozio pijan i s isteklom vozačkom: Auto mu trajno oduzet

Zagrepčanin vozio pijan i s isteklom vozačkom: Auto mu trajno oduzet
Foto: Rtl Danas

Vozač je uhićen i doveden na nadležni prekršajni sud.

22.12.2025.
14:27
Hina
Rtl Danas
Trajno oduzeto vozilo i kaznu zatvora od 20 dana uvjetno na rok od godine dana, 'zaradio' je 44-godišnjak koji je vozio pijan i unatoč tome što mu je istekla vozačka dozvola.

Njega je policija u petak navečer zatekla na Medveščaku kako vozi Renault zagrebačkih registarskih oznaka, utvrđeno je kako je vozio pod utjecajem alkohola od 2,50 promila, a vozio je iako mu je istekla vozačka dozvola.

Vozač je uhićen i doveden na nadležni prekršajni sud. Osobni automobil mu je privremeno oduzet do donošenja pravomoćne presude.

Sljedećeg dana, u subotu, presudom suda 44-godišnji vozač proglašen je krivim te mu je izrečena kazna zatvora od 20 dana uvjetno na rok od 12 mjeseci te mjera trajnog oduzimanja vozila koje postaje vlasništvo države, izvijestila je u ponedjeljak Policijska uprava zagrebačka.

POGLEDAJTE VIDEO: Pijani rekorder skrivio nesreću s čak 4,58 promila: Psihijatrica otkrila kako je to moguće

