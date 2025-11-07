Balkanac nasamario Hrvate, ostali su bez 81.000 eura: Objavljeno kako je operirao

Zagrebačka policija prijavila je 24-godišnjeg državljanina Sjeverne Makedonije kojeg sumnjiči da je, lažno se predstavljajući kao liječnik, dovodio u zabludu osobe starije životne dobi te ih navodio da mu predaju novac i zlatni nakit, počinivši pritom ukupnu materijalnu štetu od 81.000 eura.

Policijska uprava zagrebačka (PUZ) je izvijestila da 24-godišnjaka sumnjiči za osam kaznenih djela prijevare od kojih je jedna u pokušaju.

PUZ je precizirao da je 24-godišnjak, od početka rujna do početka studenoga ove godine, sa za sada nepoznatim muškarcem i ženom, dovodio u zabludu osobe starije životne dobi sa zagrebačkog, osječkog, vukovarskog i varaždinskog područja.

Zvali s rumunjskog broja

Kaznena djela činili su tako da je nepoznata osoba s lokacije izvan RH s rumunjskog pozivnog broja kontaktirala oštećene osobe te se lažno predstavljala kao liječnik, navodeći da je član njihove uže obitelji doživio nesretan slučaj odnosno prometnu nesreću u kojoj je teško ozlijeđen.

Potom je pozivatelj oštećenima lažno predočavao da je u svrhu poduzimanja hitnih operativnih zahvata nad članovima njihovih obitelji potrebno žurno predati novac odnosno zlatni nakit.

Oštećeni su zatim, uvjereni u istinitost priče, donosili novac i zlatni nakit na dogovoreno mjesto na koje bi ih uputio pozivatelj, najčešće u blizini njihovog doma, gdje bi osumnjičeni 24-godišnjak preuzeo plijen, a potom se udaljio s mjesta događaja.

Policija pozvala na oprez

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave zagrebačke dok je posebno izvješće dostavljeno Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu.

Zbog ovog slučaja policija je još jednom pozvala sve građane da budu oprezni te da u slučaju zaprimanja ovakvog ili sličnog poziva da odmah prekinu i o svemu obavijeste policiju.

POGLEDAJTE VIDEO: Stručnjak za sigurnost otkrio kako prepoznati piramidalnu shemu