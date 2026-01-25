Drama u Sesvetama: Policija pucala da zaustavi vozača, pa ga opkolili u kući

Zagrebačka policija danas oko dva u noći, zaprimila je dojavu da se iz smjera Dugog Sela prema zapadu kreće osobni automobil marke Audi zagrebačkih registarskih oznaka čiji vozač krivuda po cesti te je najvjerojatnije pod utjecajem alkohola.

Policija je ubrzo uočila auto povezano s dojavom, no vozač se oglušio na jasne svjetlosne i zvučne signale policijskog vozila te dao u bijeg. Tijekom bijega, u dva je navrata svojim načinom vožnje doveo u opasnost policijskog službenika.

Na području Sesveta, priključila se još jedna policijska ophodnja s ciljem sigurnog zaustavljanja vozača. Vozilo je zaustavljeno na parkiralištu jednog poduzeća u Ulici Ive Politea, gdje je policijski službenik prepriječio put, izašao iz vozila i krenuo prema osumnjičeniku radi uhićenja.

Policajac ispalio dva hica

U tom trenutku, vozač je pokrenuo automobil i krenuo prema policajcu kako bi ga udario i nastavio bijeg. Radi zaštite svog života, policijski službenik bacio se na tlo i upotrijebio sredstvo prisile – ispaljena su dva hica iz službenog vatrenog oružja u smjeru prednjih pneumatika vozila.

Druga ophodnja krenula je za vozačem u bijegu, koji je nakratko zaustavio vozilo u Ulici Ilije Gregorića, a potom pobjegao u obližnju kuću. S obzirom na ozbiljnost događaja, kuća je stavljena pod nadzor.

Oko 6.10 sati muškarac je uhićen i priveden u službene prostorije policije, gdje je utvrđeno da se radi o 33-godišnjaku. Kriminalističko istraživanje je u tijeku.

