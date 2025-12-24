FREEMAIL
KAOS U SESVETAMA /

Veliki lančani sudar na istoku Zagreba: Četvero ozlijeđenih i pet razbijenih automobila

Veliki lančani sudar na istoku Zagreba: Četvero ozlijeđenih i pet razbijenih automobila
Foto: Rtl

24.12.2025.
17:04
danas.hr
Rtl
Teška prometna nesreća dogodila se u Sesvetama u srijedu popodne, javlja 24 sata. Prometnu nesreću potvrdili su i zagrebački vatrogasci koji su bili pozvani na intervenciju. Iz policije su za 24 sata kazali kako su dojavu zaprimili oko 15:40 sati.

Lančani sudar dogodio se na Zagrebačkoj cesti u Sesvetama. U sudaru je sudjelovalo pet automobila te je četvero ljudi ozlijeđeno.

Troje ljudi prevezno je u KBC Dubrava dok je jedan čovjek u KBC Zagreb. Promet je obustavljen, a prometuje se obilazno Brestovečkom ulicom i Ulicom Ljudevita Posavskog, doznaju 24 sata.

Očevid je u tijeku.

