Užas u Sisku: Muškarac s nožem pokušao ući u školu

U Sisku je u petak ujutro, oko 9 sati, došlo do incidenta kada se muškarac (49) pojavio ispred odgojno-obrazovne ustanove u Ulici Nikole Šubića Zrinskog držeći u ruci nož, priopćili su iz Policijske uprave sisačko-moslavačke.

Policija je odmah intervenirala te muškarcu oduzela nož prije nego što je uspio ući u prostor ustanove. Utvrđeno je da se radi o osobi s duševnim smetnjama, zbog čega je prevezena u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu radi daljnje skrbi.

Kriminalističko istraživanje je u tijeku te će po njegovom završetku biti poznato više detalja.

