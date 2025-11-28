FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa!
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ISTRAGA U TIJEKU /

Užas u Sisku: Muškarac s nožem pokušao ući u školu

Užas u Sisku: Muškarac s nožem pokušao ući u školu
×
Foto: Zeljko Lukunic/pixsell

Policija je odmah intervenirala te muškarcu oduzela nož prije nego što je uspio ući u prostor ustanove

28.11.2025.
17:36
Franka Kopilaš
Zeljko Lukunic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U Sisku je u petak ujutro, oko 9 sati, došlo do incidenta kada se muškarac (49) pojavio ispred odgojno-obrazovne ustanove u Ulici Nikole Šubića Zrinskog držeći u ruci nož, priopćili su iz Policijske uprave sisačko-moslavačke.

Policija je odmah intervenirala te muškarcu oduzela nož prije nego što je uspio ući u prostor ustanove. Utvrđeno je da se radi o osobi s duševnim smetnjama, zbog čega je prevezena u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu radi daljnje skrbi.

Kriminalističko istraživanje je u tijeku te će po njegovom završetku biti poznato više detalja.

POGLEDAJTE VIDEO: Napad za napadom, policija pojačava snage: Je li sigurnost u Hrvatskoj narušena

SisakNožDusevne Smetnje
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ISTRAGA U TIJEKU /
Užas u Sisku: Muškarac s nožem pokušao ući u školu