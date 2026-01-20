FREEMAIL
SUMNJA SE NA JEDNO /

Užas u Novom Zagrebu: U stubištu pronađen leš, kraj njega je bio muškarac

Užas u Novom Zagrebu: U stubištu pronađen leš, kraj njega je bio muškarac
Foto: Ilustracija: Igor Kralj/pixsell

Na tijelu nisu uočeni tragovi koji bi upućivali na to da je smrt nastupila kao posljedica kaznenog djela

20.1.2026.
10:39
danas.hr
Ilustracija: Igor Kralj/pixsell
U nedjelju oko 23 sata u Novom Zagrebu, u Baburičinoj ulici, na stubištu stambene zgrade pronađeno je tijelo nepoznate muške osobe, izvijestila je Policijska uprava zagrebačka.

Na tijelu nisu uočeni tragovi koji bi upućivali na to da je smrt nastupila kao posljedica kaznenog djela.

Tijelo je nakon obavljenog očevida prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku Zagreb, gdje će se obdukcijom utvrditi točan uzrok smrti.

Na mjestu događaja s preminulim se nalazio i 46-godišnji muškarac, koji je priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela omogućavanja trošenja droga.

Policija nastavlja provoditi izvide kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog događaja.

LešNovi ZagrebPu Zagrebačka
Užas u Novom Zagrebu: U stubištu pronađen leš, kraj njega je bio muškarac