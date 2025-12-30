Upucao muškarca u dvorištu kuće u Varaždin Bregu: Uhitila ga policija

U utorak, 30. prosinca oko 16.10 sati, na dvorištu kuće u Varaždin Bregu, muškarac starosti 71 godinu vatrenim je oružjem ustrijelio 78-godišnjaka.

Ustrijeljeni je muškarac pri svijesti prevezen u Opću bolnicu Varaždin te je zadržan na daljnjem liječenju, dok je 71-godišnjak uhićen po policijskim službenicima na mjestu događaja.

POGLEDAJTE VIDEO Tragedija u Sukošanu: Otac lovačkom puškom ubio sina, a onda presudio i sebi