OKO 16.10 SATI /

Upucao muškarca u dvorištu kuće u Varaždin Bregu: Uhitila ga policija

Upucao muškarca u dvorištu kuće u Varaždin Bregu: Uhitila ga policija
Foto: Zeljko Lukunic/pixsell

Ustrijeljeni je muškarac pri svijesti prevezen u Opću bolnicu Varaždin te je zadržan na daljnjem liječenju

30.12.2025.
20:23
danas.hr
Zeljko Lukunic/pixsell
U utorak, 30. prosinca oko 16.10 sati, na dvorištu kuće u Varaždin Bregu, muškarac starosti 71 godinu vatrenim je oružjem ustrijelio 78-godišnjaka.

Ustrijeljeni je muškarac pri svijesti prevezen u Opću bolnicu Varaždin te je zadržan na daljnjem liječenju, dok je 71-godišnjak uhićen po policijskim službenicima na mjestu događaja.

POGLEDAJTE VIDEO Tragedija u Sukošanu: Otac lovačkom puškom ubio sina, a onda presudio i sebi

 

