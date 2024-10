Uhitili Damira Škaru, odveli ga u Remetinec. Osudili ga na robiju zbog silovanja

Bivši hrvatski boksački reprezentativac i HDZ-ov saborski zastupnik, Damir Škaro, priveden je nakon što se nije sam javio na odsluženje zatvorske kazne za silovanje. Iako mu je bila odbijena molba za odgodu, Škaro se do kraja rujna trebao dobrovoljno pojaviti u zatvor, no to nije učinio, zbog čega je policija dobila nalog da ga pronađe i sprovede na izdržavanje kazne.

Kako donosi Jutarnji list u srijedu je uhićen u svom domu, a zatim je sproveden uzagrebački zatvor Remetinec, gdje će mjesec dana provesti na odjelu za dijagnostiku, nakon čega će biti odlučeno u kojoj kaznionici će služiti preostale dvije godine i četiri mjeseca kazne. U obzir će se uzeti i vrijeme koje je već proveo u pritvoru tijekom istrage, što znači da mu se ukupna kazna skraćuje za otprilike dva mjeseca.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kazna je uslijedila nakon pravomoćne presude na dvije i pol godine zatvora za zločin počinjen 2019. godine, kada je, kao predsjednik Auto-kluba Siget, silovao i seksualno uznemiravao djelatnicu kluba. Poricao je krivnju, ali presuda se temeljila na dokazima, uključujući i biološke tragove pronađene na odjeći žrtve. Uhićen je 2019. godine granici Hrvatske s Bosnom i Hercegovinom, kada ga je žrtva prijavila policiji. Suđenje je bilo zatvoreno za javnost, a Škaro je cijelo vrijeme negirao optužbe.

POGLEDAJTE VIDEO Ovo je projekt u Barbanu zbog kojeg se Kajtaziju kotrlja nova kaznena prijava

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa