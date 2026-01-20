Kakav sretnik! Netko je u Hrvatskoj dobio pola milijuna eura na Eurojackpotu: Zna se gdje ide novac

U 6. kolu igre Eurojackpot izvučeni su brojevi 16, 26, 32, 37, 45 – 2, 3 koji su igraču iz Zagreba donijeli dobitak "5+1“"u iznosu od 517.369,70 eura, javlja Hrvatska lutrija.

Sretni dobitnik odigrao je ukupno pet kombinacija Eurojackpota, a uz osnovnu igru uplatio je i dva Joker broja. Ukupan iznos uplate iznosio je 11,20 eura.

Dobitni listić je uplaćen na prodajnom mjestu Hrvatska lutrija – Meštrovićev trg u Zagrebu.