U šumi na istoku Hrvatske pronađena tijela dvojice muškaraca

Županijsko državno odvjetništvo u Vukovaru izvijestilo je kako su u nedjelju pronađena dva muška tijela u šumskom predjelu Paovo, Šumarija Strošinci, nedaleko od mjesta Soljani. Nije poznato o kome se radi jer kod sebe nisu imali dokumente.

Vjeruje se da su preminule uslijed pothlađenosti (hipotermije) te da bi se moglo raditi o migrantima.

Naložen je očevid policijskom istražitelju Policijske uprave vukovarsko-srijemske, a nakon očevida tijela su prevezena na Odjel patologije i sudske medicine bolnice u Vukovaru, gdje će se obaviti obdukcija. U cilju utvrđivanja svih relevantnih okolnosti policiji je naloženo provođenje izvida.

