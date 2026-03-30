SMRZLI SU SE? /

U šumi na istoku Hrvatske pronađena tijela dvojice muškaraca

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Vjeruje se da su preminule uslijed pothlađenosti (hipotermije)

30.3.2026.
20:58
Tajana Gvardiol
Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Županijsko državno odvjetništvo u Vukovaru izvijestilo je kako su u nedjelju pronađena dva muška tijela u šumskom predjelu Paovo, Šumarija Strošinci, nedaleko od mjesta Soljani. Nije poznato o kome se radi jer kod sebe nisu imali dokumente.  

Vjeruje se da su preminule uslijed pothlađenosti (hipotermije) te da bi se moglo raditi o migrantima.

Naložen je očevid policijskom istražitelju Policijske uprave vukovarsko-srijemske, a nakon očevida tijela su prevezena na Odjel patologije i sudske medicine bolnice u Vukovaru, gdje će se obaviti obdukcija. U cilju utvrđivanja svih relevantnih okolnosti policiji je naloženo provođenje izvida.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvati o uhićenjima u Skijaškom savezu: 'Krade gdje i tko stigne. Savezi su kao i ministarstva'

