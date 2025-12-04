U sukobu na jugu zemlje ozlijeđen maloljetnik: Zadobio je teške ozljede

U srijedu, 3. prosinca, na području Sućidra u Splitu ozlijeđen maloljetnik, objavila je splitsko-dalmatinska policija.

Navode kako je ozlijeđen u sukobu. Nakon što su ga pregledali i pružili mu liječničku pomoć, otpustili su ga iz bolnice na kućnu njegu.

Policija navodi da je riječ o teškoj ozljedi.

