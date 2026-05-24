Eksplozija plina u kući, na teren pojurili vatrogasci i policija

Policija je u jutros, 24. svibnja, u 8.05 sati zaprimila dojavu da je u Šagovini Mašićkoj, na području općine Okučani, došlo do eksplozije plina u obiteljskoj kući.

Na mjesto nesreće upućeni su vatrogasci Dobrovoljnog vatrogasnog društva Okučani i policajci.

Prema dostupnim informacijama, nema ozlijeđenih.

Slijedi očevid kojim bi se trebalo utvrditi kako je do nesreće došlo.