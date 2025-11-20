U riječkom KBC-u preminula žena koja je ubila svog partnera, a nakon toga upucala i sebe

U KBC-u Rijeka preminula je 27-godišnja J.B., teško ranjena u pucnjavi koja se prošlog tjedna dogodila u obiteljskoj kući u Marčeljima na području Viškova, kod Rijeke, piše Burin.

Prema dosadašnjim neslužbenim saznanjima iz istrage, žena je najvjerojatnije ustrijelila svog partnera, a potom pucala u sebe. Policija i Državno odvjetništvo još nisu objavili službene zaključke, no izvori bliski istrazi navode da trenutačno ništa ne upućuje na prisutnost treće osobe.

Žena je u bolnicu primljena s teškim ozljedama glave i od početka je bila u kritičnom stanju. Obdukcija nad njezinim tijelom bit će obavljena u Zavodu za sudsku medicinu i kriminalistiku u Rijeci. Obdukcija nad tijelom muškarca pokazala je da je zadobio dvije prostrjelne rane, glave i prsišta, pri čemu je hitac u glavu bio smrtonosan.

Doselili se prije godinu dana

Po dolasku u kuću policija je pronašla muškarca koji je preminuo te ženu koja je davala znakove života i odmah je prevezena u KBC Rijeka.

Neslužbene informacije upućivale su na to da je riječ o obračunu između partnera.

Prema navodima susjeda, par se u Marčelje doselio prije oko godinu i pol dana. On se bavio vučnom službom, a ona je radila kao konobarica. Motiv događaja nije službeno potvrđen.

