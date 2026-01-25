FREEMAIL
TRAGEDIJA KOD JASENOVCA /

Ronioci u Savi pronašli mrtvu ženu i automobil

Ronioci u Savi pronašli mrtvu ženu i automobil
Foto: Ivica Galovic/pixsell/ilustracija

Na tijelu nisu pronađeni tragovi nasilne smrti

25.1.2026.
18:09
danas.hr
Ivica Galovic/pixsell/ilustracija
U nedjelju oko 15 sati, u mjestu Uštica, u rijeci Savi, po ronocima ATJ Lučko pronađeno je beživotno tijelo ženske osobe kao i automobil, izvijestila je PU sisačko-moslavačka.

U tijeku je policijski očevid te slijedi daljnji rad na utvrđivanju okolnosti ovog događaja, dodaju.

Na tijelu nisu pronađeni tragovi nasilne smrti te je radi obdukcije prevezeno na odjel patologije sisačke Opće bolnice.

