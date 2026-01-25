Ronioci u Savi pronašli mrtvu ženu i automobil

U nedjelju oko 15 sati, u mjestu Uštica, u rijeci Savi, po ronocima ATJ Lučko pronađeno je beživotno tijelo ženske osobe kao i automobil, izvijestila je PU sisačko-moslavačka.

U tijeku je policijski očevid te slijedi daljnji rad na utvrđivanju okolnosti ovog događaja, dodaju.

Na tijelu nisu pronađeni tragovi nasilne smrti te je radi obdukcije prevezeno na odjel patologije sisačke Opće bolnice.