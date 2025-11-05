U prodavaonici trgovačkog centra u Požegi buknuo požar: Vatrogasci spriječili širenje

U trgovačkom centru Supernova u Požegi danas je izbio požar u prodavaonici "Tedi". Brzom intervencijom vatrogasaca požar je lokaliziran i spriječeno je njegovo širenje na druge dijelove centra.

Prema informacijama Policijske uprave požeško-slavonske, u tijeku je policijski očevid kojim će se utvrditi uzrok i okolnosti izbijanja požara.

Zasad nema informacija o ozlijeđenima niti o visini materijalne štete.

