U prodavaonici trgovačkog centra u Požegi buknuo požar: Vatrogasci spriječili širenje

Slijedi policijski očevid kojim će se utvrditi uzrok i okolnosti izbijanja požara
U trgovačkom centru Supernova u Požegi danas je izbio požar u prodavaonici "Tedi". Brzom intervencijom vatrogasaca požar je lokaliziran i spriječeno je njegovo širenje na druge dijelove centra.
Prema informacijama Policijske uprave požeško-slavonske, u tijeku je policijski očevid kojim će se utvrditi uzrok i okolnosti izbijanja požara.
Zasad nema informacija o ozlijeđenima niti o visini materijalne štete.
