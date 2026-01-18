Nakon požara obiteljske kuće u Iloku pronađeno tijelo

Policija je zaprimila dojavu o požaru obiteljske kuće u Iloku u 13.09 sati. Na mjesto događaja odmah su izašli su pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Ilok koji su brzom intervencijom lokalizirali požar.

Prilikom pregleda kuće pronašli su tijelo, javlja Policijska uprava vukovarsko-srijemska.

Nakon što steknu uvjete za rad, policija će na mjestu događaja provesti očevid u suradnji s inspektorom zaštite od požara.

Također će provesti i kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti požara.

