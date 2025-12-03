Policija otkrila detalje horora u Medulin: Sin ubio majku sjekirom, pa presudio sebi

Istarska policija objavila je danas rezultate izvide vezano za pronalazak dva mrtva tijela u Medulinu.

Utvrđeno je kako je 57-godišnjak u razdoblju od 25. do 29. studenoga, u obiteljskoj kući u Medulinu, sjekirom usmrtio 79-godišnju članicu obitelji.

Nakon što se udaljio s mjesta događaja, počinitelj je u Medulinskom zaljevu počinio samoubojstvo.

Tijelo počinitelja pronađeno dan kasnije

Podsjetimo, u subotu je u obiteljskoj kući u Medulinu pronađeno tijelo 79-godišnje žene za kojom se tragalo. Na njoj su pronađeni tragovi koji ukazuju na nasilnu smrt, a obdukcija bi trebala otkriti točan uzrok.

Samo dan kasnije, u nedjelju je u Medulinskom zaljevu pronađeno tijelo 57-godišnjaka kojeg policija dovodi u vezu s pronalaskom tijela u kući u Medulinu.

Riječ o ženi koja je živjela sa svojim sinom u mirnom medulinskom kvartu.

