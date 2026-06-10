Kod muškarca (70) pronašli 31 zlostavljanog psa: Oduzete i mačke te zaštićene kornjače
Inspekcija zaštite prirode također je utvrdila nepravilnosti vezane uz držanje strogo zaštićenih životinja, zbog čega je oduzeto sedam kornjača čančara
Zadarska policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad muškarcem (70) kojeg sumnjiči za kazneno djelo ubijanja ili mučenja životinja. Prema sumnjama policije, muškarac je u Nadinu na benkovačkom području teško zanemarivao pse koje je držao u svom dvorištu.
Tereti ga se da životinjama nije osigurao odgovarajuću veterinarsku skrb, kao ni primjerene uvjete smještaja i držanja. Policija je nakon zaprimljenih saznanja u subotu obavila očevid te poduzela druge mjere i radnje iz svoje nadležnosti.
Dan kasnije na lokaciju su, temeljem naloga nadležnog suda, izašli veterinarski inspektori i inspektori zaštite prirode Državnog inspektorata u suradnji s policijskim službenicima. Nadzorom je utvrđeno zanemarivanje životinja u pogledu njihova zdravlja, smještaja, prehrane i njege. Po nalogu veterinarske inspekcije oduzet je 31 pas i dvije mačke, koje su potom zbrinute u skloništu za životinje.
Inspekcija zaštite prirode također je utvrdila nepravilnosti vezane uz držanje strogo zaštićenih životinja, zbog čega je oduzeto sedam kornjača čančara.
Protiv muškarca (70) je pokrenut daljnji postupak, a nakon provedenog kriminalističkog istraživanja uhićen je zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela zlostavljanja i ubijanja životinja. Po završetku istrage predan je pritvorskom nadzorniku PU zadarske, dok je kaznena prijava dostavljena nadležnom državnom odvjetništvu.