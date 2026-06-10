Kod muškarca (70) pronašli 31 zlostavljanog psa: Oduzete i mačke te zaštićene kornjače

Zadarska policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad muškarcem (70) kojeg sumnjiči za kazneno djelo ubijanja ili mučenja životinja. Prema sumnjama policije, muškarac je u Nadinu na benkovačkom području teško zanemarivao pse koje je držao u svom dvorištu.

Tereti ga se da životinjama nije osigurao odgovarajuću veterinarsku skrb, kao ni primjerene uvjete smještaja i držanja. Policija je nakon zaprimljenih saznanja u subotu obavila očevid te poduzela druge mjere i radnje iz svoje nadležnosti.

Dan kasnije na lokaciju su, temeljem naloga nadležnog suda, izašli veterinarski inspektori i inspektori zaštite prirode Državnog inspektorata u suradnji s policijskim službenicima. Nadzorom je utvrđeno zanemarivanje životinja u pogledu njihova zdravlja, smještaja, prehrane i njege. Po nalogu veterinarske inspekcije oduzet je 31 pas i dvije mačke, koje su potom zbrinute u skloništu za životinje.

Inspekcija zaštite prirode također je utvrdila nepravilnosti vezane uz držanje strogo zaštićenih životinja, zbog čega je oduzeto sedam kornjača čančara.

Protiv muškarca (70) je pokrenut daljnji postupak, a nakon provedenog kriminalističkog istraživanja uhićen je zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela zlostavljanja i ubijanja životinja. Po završetku istrage predan je pritvorskom nadzorniku PU zadarske, dok je kaznena prijava dostavljena nadležnom državnom odvjetništvu.