Drama u Biogradu: Izgorjelo osam brodica i hangar, policija sumnja da je požar podmetnut

U Biogradu je u noći na nedjelju, 21. prosinca, izbio požar u hangaru s plovilima na suhom vezu. Dojava je zaprimljena oko 1 sat, izvijestila je zadarska policija te otkrila da je objekt je u vlasništvu obrta 47-godišnjaka.

Na mjesto događaja brzo su stigli vatrogasci i ugasili požar. Srećom nije bilo ozlijeđenih osoba, ali nastala je velika materijalna šteta.

Oštećena je konstrukcija objekta i uskladištena plovila.

Poznati rezultati očevida

PU zadarska je tijekom nedjelje, u suradnji s inspektorom zaštite od požara Ravnateljstva civilne zaštite, provela očevid.

"Prema rezultatima očevida, isključen je tehnički uzrok požara, a sumnja se da je vatra izbila djelovanjem toplinske energije otvorenog plamena ili dijelova gorive tvari", izvijestila je PU zadarska. U požaru je oštećeno ukupno osam brodica, jedan jet-ski i nadstrešnica hangara.

Policija nastavlja kriminalističko istraživanje zbog kaznenog djela dovođenja u opasnost općeopasnom radnjom ili sredstvom.

