Drama u Biogradu: Izgorjelo osam brodica i hangar, policija sumnja da je požar podmetnut
PU zadarska je tijekom nedjelje, u suradnji s inspektorom zaštite od požara Ravnateljstva civilne zaštite, provela očevid
U Biogradu je u noći na nedjelju, 21. prosinca, izbio požar u hangaru s plovilima na suhom vezu. Dojava je zaprimljena oko 1 sat, izvijestila je zadarska policija te otkrila da je objekt je u vlasništvu obrta 47-godišnjaka.
Na mjesto događaja brzo su stigli vatrogasci i ugasili požar. Srećom nije bilo ozlijeđenih osoba, ali nastala je velika materijalna šteta.
Oštećena je konstrukcija objekta i uskladištena plovila.
Poznati rezultati očevida
PU zadarska je tijekom nedjelje, u suradnji s inspektorom zaštite od požara Ravnateljstva civilne zaštite, provela očevid.
"Prema rezultatima očevida, isključen je tehnički uzrok požara, a sumnja se da je vatra izbila djelovanjem toplinske energije otvorenog plamena ili dijelova gorive tvari", izvijestila je PU zadarska. U požaru je oštećeno ukupno osam brodica, jedan jet-ski i nadstrešnica hangara.
Policija nastavlja kriminalističko istraživanje zbog kaznenog djela dovođenja u opasnost općeopasnom radnjom ili sredstvom.
POGLEDAJTE VIDEO: Vatrogasci savjetovali kako smanjiti rizik od požara: 'Nema potrebe da svijetle sami za sebe'