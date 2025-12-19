Trojica Sudanaca pokušala ilegalno ući u Hrvatsku, pa teško stradala

Trojica državljana Sudana teško su stradala pri pokušaju da se ilegalno iz Bosne i Hercegovine prebace u Hrvatsku a zbog promrzlina koje su zadobili liječnici su im morali amputirati noge i prste na rukama, objavio je u petak sarajevski "Dnevni avaz".

Trojica Sudanaca pokušala su se domoći Hrvatske iz pravca Bihaća preko planine Plješevice no zalutali su po snijegu i hladnoći pa su se morali vratiti.

No na tom su putu promrzli a takve ih je pronašla bosanskohercegovačka policija. Policajci su pozvali hitnu pomoć a zbog stupnja promrzlina koje su zadobili liječnici su procijenili kako im se život može spasiti jedino amputacijom udova.

Te su operacije provedene na Kliničkom centru u Tuzli.

"Primljeni su zbog promrzlina gornjih i donjih ekstremiteta. Uradili smo amputaciju prstiju obje šake. Onda smo naknadno uvidjeli posljedice promrzlina i donjih ekstremiteta", kazao je Nedim Smajić, liječnik iz tuzlanskog Kliničkog centra.

Stanje je stabilno

Amputacija nogu morala je biti obavljena kod sva tri Sudanca dok su dvojici od njih morali odstraniti i prste na rukama.

Nakon te intervencije opće stanje pacijenata je stabilno i sada se planira kako ih smjestiti u odgovarajuću medicinsku ustanovu radi dalje rehabilitacije.

Lokalna udruga pod nazivom Djeluj.ba koja pomaže migrantima pokušava im osigurati izradu proteza i traži trajniji smještaj.

"Pokušavamo naći neko dugoročno rješenje za njihovo stanje. Da im se urade proteze u narednom razdoblju i da ih smjestimo ne u kamp nego u neki centar za stare i invalidne osobe", kazao je Nihad Suljić, osnivač te udruge.

