Majka vozila unatrag, trogodišnje dijete stradalo! Težak sudar u Križevcima

Trogodišnje dijete ozlijeđeno je u sudaru dva automobila koji se dogodio u četvrtak, 19. studenog, oko 15.30 sati na Trgu svetog Florijana u Križevcima.

Kako je objavila policija, 23-godišnjakinja se priključivala na cestu vozeći unatrag, nije prije toga propustila drugi automobil križevačke registarske oznake, kojim je vozio 44-godišnjak. Sudarili su se, a zbog udarca jedno vozilo je odbačeno u parkirani automobil

"U prometnoj nesreći ozlijeđeno je trogodišnje dijete koje se nalazilo u vozilu kojim je upravljala 23-godišnja vozačica, a kvalifikacija ozljeda će biti poznata po zaprimanju liječničke dokumentacije. Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje", objavila je Policijska uprava koprivničko-križevačka.

