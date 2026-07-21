Tragedija u zrakoplovu: Putnik preminuo u Zračnoj luci točno prije leta iz Zagreba

U zrakoplovu kompanije Lauda Europe u ponedjeljak je prije polijetanja iz zagrebačke Zračne luke Franjo Tuđman preminuo putnik, piše Jutranji list.

Putniku je pozlilo dok je zrakoplov još bio na tlu i kretao se aerodromskom površinom, tijekom faze taksiranja. Kabinsko osoblje odmah je reagiralo, a u pomoć je pristigao i medicinski tim koji je pokušao reanimirati putnika, no unatoč svim naporima nije mu bilo spasa.

Nakon što je tijelo preminulog putnika izneseno iz zrakoplova, let je nastavljen istim zrakoplovom i uz istu posadu.

Iz Zračne luke Franjo Tuđman potvrdili su za Jutarnji list da je došlo do medicinskog incidenta te naveli kako su sve nadležne službe odmah postupile prema predviđenim procedurama. Zbog zaštite privatnosti putnika nisu objavili dodatne informacije o okolnostima događaja.