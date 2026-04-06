Tragedija na Uskrs: Jedna osoba poginula u požaru, oglasila se policija

Jedna osoba je poginula u požaru koji je izbio u nedjelju nešto prije ponoći u zagrebačkom naselju Žitnjak, izvijestili su iz zagrebačke policije.

"Jučer 5. travnja oko 23.40 sati u Žitnjaku, izbio je požar zidane kuće u izgradnji pri čemu je jedna osoba smrtno stradala. Požar su ugasili vatrogasci te slijedi očevid", priopćili su iz policije.

Više detalja o uzroku požara i okolnosti stradavanja bit će poznato nakon policijskog očevida.

