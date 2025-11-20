Tragedija u šumi kraj Čazme: Poginuo radnik Hrvatskih šuma, drvo se srušilo na njega

U šumi nedaleko od mjesta Dereza, pokraj Čazme, jutros oko 9 sati dogodila se teška nesreća na radu u kojoj je smrtno stradao 41-godišnji djelatnik Hrvatskih šuma, priopćili su iz PU bjelovarsko bilogorske.

Prema zasad neslužbenim informacijama, do tragedije je došlo tijekom rušenja stabla. U jednom trenutku drvo se srušilo u neželjenom smjeru i palo na radnika, nanijevši mu teške ozljede. Hitna pomoć je pozvana, no muškarac je preminuo na putu prema bolnici.

Kako neslužbeno doznajemo, poginuli radnik bio je otac dvoje male djece.

Na terenu je u tijeku očevid.. Nakon dovršetka, PU bjelovarsko-bilogorska će izdati službeno priopćenje s detaljnijim informacijama o uzroku i okolnostima nesreće.

Više informacija očekuje se tijekom dana.

