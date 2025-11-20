FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NESREĆA NA RADU /

Tragedija u šumi kraj Čazme: Poginuo radnik Hrvatskih šuma, drvo se srušilo na njega

Tragedija u šumi kraj Čazme: Poginuo radnik Hrvatskih šuma, drvo se srušilo na njega
×
Foto: Dubravka Petric/pixsell - ilustracija

Hitna pomoć je pozvana, no muškarac je preminuo na putu prema bolnici

20.11.2025.
12:42
danas.hr
Dubravka Petric/pixsell - ilustracija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U šumi nedaleko od mjesta Dereza, pokraj Čazme, jutros oko 9 sati dogodila se teška nesreća na radu u kojoj je smrtno stradao 41-godišnji djelatnik Hrvatskih šuma, priopćili su iz PU bjelovarsko bilogorske.

Prema zasad neslužbenim informacijama, do tragedije je došlo tijekom rušenja stabla. U jednom trenutku drvo se srušilo u neželjenom smjeru i palo na radnika, nanijevši mu teške ozljede. Hitna pomoć je pozvana, no muškarac je preminuo na putu prema bolnici.

Kako neslužbeno doznajemo, poginuli radnik bio je otac dvoje male djece.

Na terenu je u tijeku očevid.. Nakon dovršetka, PU bjelovarsko-bilogorska će izdati službeno priopćenje s detaljnijim informacijama o uzroku i okolnostima nesreće.

Više informacija očekuje se tijekom dana.

Pogledajte video: Nezapamćena tragedija na Rabu: Djevojčica poginula nakon pada s vodenog tobogana

 

TragedijašumaNesreća Na RaduDrvoHrvatske šume
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NESREĆA NA RADU /
Tragedija u šumi kraj Čazme: Poginuo radnik Hrvatskih šuma, drvo se srušilo na njega