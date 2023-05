MUP je danas objavio šturu vijest da su u utorak navečer službenici Uprave kriminalističke policije i pripadnici Antiterorističke jedinice Lučko prepratili 37-godišnjeg M.V.-a u postupku deportacije iz Kolumbije u Hrvatsku. Za njim je bila raspisana hrvatska Interpolova tjeralica temeljem koje je bio uhićen u Kolumbiji, a zbog teških kaznenih djela koja su uključivala ubojstva i krijumčarenje droge. Uhićen jeu suradmnji s Federalnom policijom Kolumbije i američkom Maršalskom službom, što govori da je riječ o opasnijem 'igraču'.

Iz Kolumbije slao drogu u Europu

No, tko je M.V. iz šture MUP-ove vijesti? Riječ je o Manuelu Vuliću zvanom Otrov, jednim od najtraženijih hrvatskih bjegnaca s Interpolove tjeralice. Paralelno s pokretanjem ekstradicijskog postupka, Vuliću je temeljem kolumbijskih imigracijskih zakona izrečen izgon radi prijetnje nacionalnoj sigurnosti, a deportacija je provedena u suradnji s nadležnom imigracijskom službom Kolumbije. Policija dodaje da je Vulić pod visokim mjerama sigurnosti sigurno predan u nadležni zatvor.

Vulić je rodom iz Zagreba, a kolumbijske vlasti dobile su informacije iz SAD-a da se nalazi na njihovu teritoriju i da vodi skupinu s još nekoliko Hrvata koja šalje ilegalnu robu, u prvom redu drogu, u Europu. Mediji su ranije izvijestili da je Vulić nećak Petra Ćosića koji se smatra jednim od najbližim suradnikom Darka Šarića kojega je američka agencija za borbu protiv narkotika (DEA) proglasila najvećim narkobossom na području jugoistočne Europe. Uskok je u travnju podigao optužnicu protiv osmorice hrvatskih državljana zbog šverca više stotina kilograma kokaina i preprodaje oružja, a prvookrivljenog Ćosića (52) i za ubojstvo Milana Milovca (47) koji je surađivao s beogradskim narkobossom Darkom Šarićem.

Uskok je, ne navodeći identitete, priopćio kako optužnicom tereti Ćosića da je od studenog 2019. do travnja 2022. povezao ostale okrivljenike i više drugih osoba u Hrvatskoj, Belgiji, Španjolskoj, Njemačkoj, BiH, Grčkoj, Italiji, Kolumbiji i Ekvadoru radi šverca kokaina.

Prokrijumčarili 609 kilograma kokaina

Tužiteljstvo je preciziralo da je Ćosić nabavljao kokain, nadzirao njegov transport i iskrcaj, odobravao njegovu prodaju i cijenu prodaje, kao i način isplate, a organizirao je i izvlačenje kokaina iz kontejnera dopremljenih u Hrvatsku, dok su ostali članovi skupine financirali ukrcaj kokaina, nadzirali transport, isplaćivali sudionike i preuzimali drogu u Luci Ploče koju su potom raspačavali. Na taj način je osmeročlana skupina prokrijumčarila najmanje 609 kilograma kokaina kojeg su preprodali u vrijednosti većoj od 16,4 milijuna eura, naglasio je Uskok.

U toj skupini je bio i Milan Milovac zvani Cigla koji je u međuvremenu u Ekvadoru umro od posljedica atentata koji je organizirao Ćosić, a koji je bio nezadovoljan Milovčevim onemogućavanjem ostvarivanja kontakata s dobavljačima droge iz Ekvadora i Kolumbije, kao i odnosnom prema Ćosićevoj skupini.

Ćosić je za ubojstvo Milovca zadužio Vulića koji je u Ekvadoru, putem nepoznate osobe, angažirao također zasad nepoznate osobe za Milovčevu likvidaciju. Uskok je ranije izvijestio da je Milovčeva likvidacija pokušana 13. studenog 2020. u Guayaqilu, ali je on preživio te je s teškim ozljedama prebačen u bolnicu.

Osumnjičen i za šverc oružja

Po obavijesti da je Milovac samo ranjen, Ćosić je atentatorima ponudio dodatni novac za ubojstvo Milovca i policajaca koji su ga čuvali u bolnici te su za likvidaciju angažirana dva Kolumbijca. No, do drugog atentata na Milovca nije došlo jer je u međuvremenu jedan od atentatora uhićen, dok je Milovac u međuvremenu umro u bolnici od ranije zadobivenih ozljeda.

Milovac je, prema pisanju medija, bio desna ruka srbijanskog narkobossa Darka Šarića koji je u travnju prošle godine uhićen u Beogradu.

Uz to, Uskok sumnjiči Vulića za krijumčarenje i preprodaju 38 automatskih pušaka, 119 granata, 2,4 kilograma plastičnog eksploziva, pet pištolja, jedne puške, streljiva i detonatora iz BiH u Francusku, a tom prilikom je skupina pod njegovim vodstvom zaradila najmanje 164.500 eura.

Lažno se predstavljao kao policajac

RTL je nedavno objavio da se Otrov lažno predstavljao i kao policijski istražitelj sa slovenskim dokumentima i pod različitim imenima.

"To je dobar paravan za policiju koja je redovna na ulici, koja ne zna točno o čemu se radi. On se tako lako može predstavljati. Do sads smo često imali samo hrvatske krivotvorene dokumente. Očito da i naši susjedi nisu nepoželjni u tom svijetu, i da se i iza njihovih dokumenata mogu kriti", kazao je tada za RTL kriminalist Željko Cvrtila.

Hrvatsku su posljednjih godina tresli slučajevi velikih pošiljki kokakina. Primjerice, 'hrvatski Escobar' Stjepan Prnjat pao je u riječkoj luci sa 100 kilograma kokaina, a u kutijama s bananama u trgovačkom lancu u Pločama pronađen je kokain. USKOK je podigao i optužnicu protiv trojice Hrvata zbog krijumčarenja više od 170 kilograma kokaina preko luke u Rijeci.

"Očito da je ovo tržište Hrvatske, regije pa i Europe jako značajno. Ono je ekonomski moćno. Kad imate ekonomski moćno tržište, onda i prodajete lako", kazao je Cvrtila za RTL.