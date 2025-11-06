Tinejdžeri ukrali autobus, pa udarili kamion i pokosili znakove: 'Mislili smo da će poginuti'

Vozači koji su u utorak putovali kroz Bol na Braču ostali su zatečeni vožnjom autobusa koji je ispred njih vrludao, udarao stupiće uz cestu i rušio prometne znakove. Ispostavilo se da je za volanom bio maloljetnik koji je u međuvremenu uhićen.

"Mislili smo da će poginuti. Vozili smo iz Bola i susreli autobus koji se vozio prema Gornjemu Humcu ispred nas. Vozio je bez svjetla i udarao male stupiće koji su bili uz cestu. Izlazio je po pola metra van ceste", kazao je svjedok bizarne krađe za 24sata. Na videu koji je snimio doista se vidi autobus koji vrluda cestom bez svjetala.

Dvojica maloljetnika koja su ukrala autobus vozili su sve do Supetra, a putem udarali i znakove. Autobus su ostavili na pristaništu u Supetru i pokušali se ukrcati na trajekt za Split kad ih je uhvatila policija.

Pokušali pobjeći od policije

Policija je izvijestila da je dovršila kriminalističko istraživanje nad maloljetnikom (2008. godište) za kojeg sumnja da je u utorak u večernjim satima na Bolu pokrenuo autobus i vozio ga do Supetra, a tijekom vožnje oštetio je autobus, parkirani kamion i prometne znakove.

"Dolaskom u Supetar autobus je zaustavio na kolniku ulice, nakon čega je zajedno s još jednim maloljetnikom koji se nalazio s njim u autobusu, izašli iz autobusa i pokušao pobjeći", navode u priopćenju.

Maloljetnika terete za neovlaštenu upotrebu tuđe pokretne stvari te je zaradio kaznenu prijavu i predan je pritvorskom nadzorniku.

Osim toga, tereti ga se i za šest drugih prometnih prekršaja (upravljanje vozilom prije stjecanja prava, neprilagođena brzina kretanja vozilom, izazivanje prometne nesreće, bijeg s mjesta događaja prometne nesreće, radnje vozilom suprotno postavljenim prometnim znakovima, nekretanje vozilom sredinom obilježene prometne trake) radi čega će protiv njega biti podnesen optužni prijedlog nadležnom općinskom sudu.

