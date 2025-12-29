Dok nekima nedostaje emocija, drugi pršte od romantike: 'Lijepo je ljubiti ga!'

Parovi sezone konačno su odabrani i vrijeme je da farmeri i njihove odabranice odu na svoja romantična putovanja,

Josip E. i Dottie odlaze u Rovinj, a on ju je dočekao na aerodromu: „Jedva sam je čekao zagrliti!“

Po njih je stigla bijela limuzina, a Dottie nije mogla sakriti svoje oduševljenje ovom gestom. Zaključili su kako će dati sve od sebe da nastave raditi na svom odnosu.

Foto: Rtl

Uputili su se do apartmana, a Dottie je bila vrlo zadovoljna činjenicom da imaju kuhinju jer obožava kuhati. Odmah su isprobali i oba kreveta u apartmanu. „Znaš me! Možemo spavati zajedno“, poručio je farmer, a Dottie je pristala.

„Lijepo je ljubiti ga, držati ga za ruku, osjećati tu energiju i toplinu“, poručila je.

Nepredvidiva Dottie Josipu je odmah pripremila iznenađenje – panoramski let avionom, obećavši da će ga cijelo vrijeme držati za ruku. Unatoč strahu, farmer je pristao na sve.

Foto: Rtl

„Ona je žena koju bi svatko mogao poželjeti. Kad bih tražio savršenu ženu, to bi bila ona!“ poručio je.

Josipa Đ. i Kseniju čeka adrenalinska avantura na slovenskim Alpama, a oboje su priznali kako će ovo vrijeme nasamo iskoristiti najbolje što mogu: „Da se još više približimo jedno drugome.“

Drvena kućica u šumi u kojoj će biti smješteni potpuno im je oduzela dah, a pogotovo jacuzzi koji je čekao samo na njih.

„Simpatije prerastaju u nešto više. Oboje se bojimo još to izreći na glas, ali sve ide kako treba“, Ksenija je zadovoljno zaključila.

Najstariji farmer Željko i njegova Nada zajedno su na Dugom Otoku, a odluka je odmah pala – spavat će u odvojenim sobama. Farmer je ipak svaki trenutak koristio za poljupce.

Foto: Rtl

„Jesi li vodila ikad ljubav u moru?“ nije trebalo dugo da se Željko ohrabri.

„Previše si otvoren, malo uspori, čovječe“, upozorila ga je Nada, a Željko joj je odmah ponudio i masažu.

„Možda ćemo večeras kliknuti. U našim godinama to se dogodi u tajnosti“, držao je fige.

Uz zalazak sunca i koktele, Željko je ponovno pokušao upaliti iskrice strasti među njima, no Nada se nije dala.

Na Korčuli započinje romantična avantura Viki i Tomislava. „Samo sam brojala dane kad ću stići“, priznala je Viki, a i Tomo je bio jako uzbuđen zbog dana koji su pred njima. Poklonio joj je bombonjeru i poveo u šetnju plažom.

Foto: Rtl

„Mogao bih zaplivati u tim očima“, poručio je farmer svojoj odabranici i oborio je s nogu svojim komplimentima već na početku.

Robert i njegova Ankica susreli su se u Biogradu na Moru. „Jedva sam čekala“, priznala je, ipak očekujući da će se njezin farmer još više opustiti i pokazati dozu topline, „Plan za romantično putovanje je da ja krenem u akciju, da preuzmem inicijativu pa kako bude. Ili sve ili ništa.“

Robi joj je na oči stavio povez i najavio iznenađenje, a poveo ju je u adrenalinski park, gdje su ih čekale vožnje. Ankica je bila oduševljena tom gestom.

Foto: Rtl

A dok su bili u zraku, na panoramskom kotaču, Ankica je počela sa škakljivim pitanjima. Robert nije imao kamo pobjeći.

„Ako misliš da nešto može biti između nas, onda moramo sjesti i razgovarati ili napraviti taj neki korak“, poručila mu je, „Kreni dalje, život prolazi.“

„Sporo, ali sigurno“, poručio je.

Foto: Rtl

Povez na oči stavio je i Dejan svojoj Miljani čim su stigli na Brač, a klapa je otpjevala pjesmu samo za njih dvoje. „Originalno. Pravi početak“, zaključila je i zagrlila ga.

Večer su završili još jednim iznenađenjem – tečajem salse uz more.

„Baš se potrudio, dao je sve od sebe“, bila je zadovoljna.

A što donosi novi dan da romantičnim lokacijama, pokazat će 'Ljubav je na selu' – sutra od 21.25 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

