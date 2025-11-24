Teška prometna nesreća u Bosiljevu: Teretno vozilo sletjelo s ceste

Teška prometna nesreća dogodila se u mjestu Bosiljevo.

Od 13,25 sati je zatvoren promet za sva vozila u mjestu Bosiljevo kod kućnog broja 183 (državna cesta DC-43) gdje je u tijeku izvlačenje teretnog vozila s prikolicom.

Naime, bjelogorsko-bilogorska policija izvijestila je da je teretno vozilo u jutarnji satima sletjelo sa kolnika.

Promet se odvijao obilazno Dapci-Sovari-Marčani-Lipovčani-Cerina-Dereža-Čazma i obratno.

U 13.58 sati otvorena je drzavna cesta DC-43 za sav promet, nakon što je završilo izvlačenje teretnog vozila.

POGLEDAJTE VIDEO: Sekunde dijelile od tragedije, mladići iz Klisa spasili vozača iz gorućeg auta: