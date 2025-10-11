Teška nesreća u noći u Zagrebu: Hitne službe na terenu

U zagrebačkoj Dubravi večeras je oko 21.30 došlo do prometne nesreće u kojoj su sudjelovala dva automobila.

Do nesreće je došlo na križanju Avenije Dubrava i Dankovečke ulice, a prema prvim informacijama radi se o taksiju i osobnom automobilu.

Još nije poznato ima li u nesreći ozlijeđenih, a više informacija bit će poznato nakon policijskog očevida.

