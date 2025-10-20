Tajni apartmani i oglasi preko interneta: U srcu Dubrovnika otkriven seks-skandal!

Policija dubrovačko-neretvanska dovršila je opsežno kriminalističko istraživanje kojim su razotkrili mrežu organizirane prostitucije na dubrovačkom području.

Kako je danas objavila policija, dvoje državljana Brazila – muškarac (44) i žena (35) – sumnjiče se za kazneno djelo prostitucije.

Podsjetimo, još u srpnju prošle godine u jednom apartmanu u Dubrovniku policija je zatekla dvije Brazilke u odavanju prostituciji. Protiv njih je tada pokrenut postupak protjerivanja i izrečena im je dvogodišnja zabrana ulaska i boravka u Hrvatskoj, a uz to su i prekršajno sankcionirane zbog narušavanja javnog reda i mira.

Daljnjom istragom utvrđeno je da su upravo spomenuti 44-godišnjak i 35-godišnjakinja organizirali njihovu prostituciju – vrbovali su ih u lipnju prošle godine, oglašavali njihove usluge na specijaliziranim internetskim stranicama i dogovarali susrete s klijentima u više apartmana na području Dubrovnika.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Prema policijskim navodima, zaradu su međusobno dijelili, čime su ostvarili znatnu protupravnu imovinsku korist.

Budući da su osumnjičeni trenutno nedostupni hrvatskim vlastima, za njima je raspisana tjeralica radi uhićenja.

POGLEDAJTE VIDEO Ako nisu za školarce, kome su namijenjene karte seksalice? Logično, za 'bocu istine' u zbornici