U masovnoj tučnjavi ozlijeđena osoba, mjesto pod opsadom policije: Bilo je pucanja?

Više ljudi sukobilo se u srijedu u Pribislavcu oko 15 sati u Ulici Stanka Vraza, potvrdili su iz Policijske uprave međimurske.

Kako je objavio portal eMedjimurje, riječ je o pripadnicima romske manjine i još se ne znaju detalji kako je do tučnjave došlo.

Policija je stigla na teren te su policajci morali intervenirati kako bi smirili situaciju te osigurali područje.

U tijeku je očevid kojim će se utvrditi što se točno dogodilo.

Prema zasad potvrđenim informacijama, u sukobu je ozlijeđena jedna osoba koja je nakon pružene prve pomoći prevezena u Županijsku bolnicu Čakovec. Težina ozljeda još uvijek nije službeno potvrđena.

Mještani Ulice Stanka Vraza svjedoče kako je situacija bila iznimno napeta, a dolazak policije i hitnih službi izazvao je dodatnu zabrinutost među stanovništvom. eMedjimurje neslužbeno doznaje kako je tijekom sukoba navodno došlo i do pucnjave, no policija za sada nije potvrdila te informacije.

POGLEDAJTE VIDEO Hrstić odgovorila onima koji kažu da se liječi preko veze: 'Imam jednu poruku'