KAOS NA SJEVERU ZEMLJE /

U masovnoj tučnjavi ozlijeđena osoba, mjesto pod opsadom policije: Bilo je pucanja?

U masovnoj tučnjavi ozlijeđena osoba, mjesto pod opsadom policije: Bilo je pucanja?
Foto: eMedjimurje

Policija je na terenu te se još ne znaju svi detalji

15.4.2026.
15:37
danas.hr
eMedjimurje
Više ljudi sukobilo se u srijedu u Pribislavcu oko 15 sati u Ulici Stanka Vraza, potvrdili su iz Policijske uprave međimurske.

Kako je objavio portal eMedjimurje, riječ je o pripadnicima romske manjine i još se ne znaju detalji kako je do tučnjave došlo.

Policija je stigla na teren te su policajci morali intervenirati kako bi smirili situaciju te osigurali područje.

U tijeku je očevid kojim će se utvrditi što se točno dogodilo.

Prema zasad potvrđenim informacijama, u sukobu je ozlijeđena jedna osoba koja je nakon pružene prve pomoći prevezena u Županijsku bolnicu Čakovec. Težina ozljeda još uvijek nije službeno potvrđena.

Mještani Ulice Stanka Vraza svjedoče kako je situacija bila iznimno napeta, a dolazak policije i hitnih službi izazvao je dodatnu zabrinutost među stanovništvom. eMedjimurje neslužbeno doznaje kako je tijekom sukoba navodno došlo i do pucnjave, no policija za sada nije potvrdila te informacije.

TučnjavaMeđimurje
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
