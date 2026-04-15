U masovnoj tučnjavi ozlijeđena osoba, mjesto pod opsadom policije: Bilo je pucanja?
Policija je na terenu te se još ne znaju svi detalji
Više ljudi sukobilo se u srijedu u Pribislavcu oko 15 sati u Ulici Stanka Vraza, potvrdili su iz Policijske uprave međimurske.
Kako je objavio portal eMedjimurje, riječ je o pripadnicima romske manjine i još se ne znaju detalji kako je do tučnjave došlo.
Policija je stigla na teren te su policajci morali intervenirati kako bi smirili situaciju te osigurali područje.
U tijeku je očevid kojim će se utvrditi što se točno dogodilo.
Prema zasad potvrđenim informacijama, u sukobu je ozlijeđena jedna osoba koja je nakon pružene prve pomoći prevezena u Županijsku bolnicu Čakovec. Težina ozljeda još uvijek nije službeno potvrđena.
Mještani Ulice Stanka Vraza svjedoče kako je situacija bila iznimno napeta, a dolazak policije i hitnih službi izazvao je dodatnu zabrinutost među stanovništvom. eMedjimurje neslužbeno doznaje kako je tijekom sukoba navodno došlo i do pucnjave, no policija za sada nije potvrdila te informacije.
