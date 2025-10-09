Sudarili se traktor i auto na Podravskoj magistrali, dvoje ozlijeđenih

Dvije su osobe ozlijeđene u sudaru automobila i traktora večeras na zaobilaznici DC-2 u Koprivnici, izvijestila je koprivničko-križevačka policija.

Sudar se dogodio malo prije 19 sati kod kružnog toka sa Starogradskom ulicom.

Zbog očevida prekinut je promet na Podravskoj magistrali u Koprivnici i promet se preusmjerava kod kružnog toka na Križevačkoj cesti prema gradskim ulicama, te kod nadvožnjaka na Bjelovarskoj cesti, također preko gradskih ulica.

