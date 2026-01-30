Sudarili se autobus i auto kod Požege, jedna osoba ozlijeđena

Jedna je osoba ozlijeđena u prometnoj nesreći u mjestu Nurkovac kod Požege, izvijestila je policija u petak.

U nesreći na državnoj cesti D-51 sudjelovali su autobus i automobil.

Za sada nije poznato kako je došlo do nesreće.

Slijedi očevid nakon kojeg će biti poznato više detalja o uzroku.

