POLICIJA NA TERENU /

Sudarili se autobus i auto kod Požege, jedna osoba ozlijeđena

Sudarili se autobus i auto kod Požege, jedna osoba ozlijeđena
Foto: Zeljko Lukunic/pixsell/Ilustracija

Slijedi očevid nakon kojeg će biti poznato više detalja o uzroku nesreće

30.1.2026.
16:11
Dunja Stanković
Zeljko Lukunic/pixsell/Ilustracija
Jedna je osoba ozlijeđena u prometnoj nesreći u mjestu Nurkovac kod Požege, izvijestila je policija u petak. 

U nesreći na državnoj cesti D-51 sudjelovali su autobus i automobil. 

Za sada nije poznato kako je došlo do nesreće. 

Slijedi očevid nakon kojeg će biti poznato više detalja o uzroku. 

