Sudarili se autobus i auto kod Požege, jedna osoba ozlijeđena

Slijedi očevid nakon kojeg će biti poznato više detalja o uzroku nesreće
Jedna je osoba ozlijeđena u prometnoj nesreći u mjestu Nurkovac kod Požege, izvijestila je policija u petak.
U nesreći na državnoj cesti D-51 sudjelovali su autobus i automobil.
Za sada nije poznato kako je došlo do nesreće.
Slijedi očevid nakon kojeg će biti poznato više detalja o uzroku.
