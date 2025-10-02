HOROR /

Strava u Karlovcu! Djelatnik (47) ustanove silovao tri štićenice?

Strava u Karlovcu! Djelatnik (47) ustanove silovao tri štićenice?
Foto: Davor Javorovic/pixsell

Tužiteljstvo je u optužnici predložilo produljenje mjera opreza koje su 47-godišnjaku određene zbog postojanja opasnosti od ponavljanja kaznenog djela

2.10.2025.
11:22
Hina
Davor Javorovic/pixsell
Županijsko državno odvjetništvo u Karlovcu je nakon istrage pred karlovačkim Županijskim sudom podiglo optužnicu protiv 47-godišnjaka kojega tereti da je kao zaposlenik jedne ustanove u Karlovačkoj županiji do studenoga 2024. godinu dana silovao tri štićenice te ustanove.

Određene mjere opreza

Tužiteljstvo je u optužnici predložilo produljenje mjera opreza koje su 47-godišnjaku određene zbog postojanja opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

Lani u prosincu kada je osumnjičeni uhićen karlovačko tužiteljstvo izvijestio je da ga je ispitalo i od suda zatražilo određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, no sudac istrage je prijedlog odbio i odredio mjere opreza.

Strava u Karlovcu! Djelatnik (47) ustanove silovao tri štićenice?