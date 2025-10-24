Strava kod Vrbovca: Ženu bacio u bunar

Zagrebačka policija uhitila je muškarca (45) koji je nakon svađe 67-godišnju ženu bacio u bunar kraj Vrbovca.

Sve se dogodilo u popodnevnim satima u srijedu u Lonjici. Muškarac se prvo fizički sukobio s njom pa ju bacio u bunar dubok 140 centimetara i ostavio je tamo sve dok ju susjedi nisu našli.

Ženi je liječnička pomoć pružena u Kliničkoj bolnici Dubrava gdje je utvrđeno da je lakše ozlijeđena.

"Osumnjičeni je uhićen i priveden u službene prostorije na kriminalističko istraživanje", navode iz policije.

