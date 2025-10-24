NAKON SVAĐE /

Strava kod Vrbovca: Ženu bacio u bunar

Strava kod Vrbovca: Ženu bacio u bunar
Foto: Damir Spehar/pixsell, ilustracija

Ženi je liječnička pomoć pružena u Kliničkoj bolnici Dubrava gdje je utvrđeno da je lakše ozlijeđena

24.10.2025.
10:45
Dunja Stanković
Damir Spehar/pixsell, ilustracija
Zagrebačka policija uhitila je muškarca (45) koji je nakon svađe 67-godišnju ženu bacio u bunar kraj Vrbovca.

Sve se dogodilo u popodnevnim satima u srijedu u Lonjici. Muškarac se prvo fizički sukobio s njom pa ju bacio u bunar dubok 140 centimetara i ostavio je tamo sve dok ju susjedi nisu našli.

Ženi je liječnička pomoć pružena u Kliničkoj bolnici Dubrava gdje je utvrđeno da je lakše ozlijeđena.

"Osumnjičeni je uhićen i priveden u službene prostorije na kriminalističko istraživanje", navode iz policije. 

