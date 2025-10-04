NA CESTI ZA BAŠKU /

Strašna nesreća na Krku: U sudaru autobusa i auta poginula žena

Foto: David Jerkovic/pixsell/ilustracija

Nesreća se dogodila oko 20,40 sati na predjelu Treskavac

4.10.2025.
10:10
Hina
David Jerkovic/pixsell/ilustracija
U prometnoj nesreći u petak navečer na otoku Krku smrtno je stradala vozačica osobnog automobila, izvijestila je Policijska uprava primorsko-goranska.

Nesreća se dogodila oko 20,40 sati na predjelu Treskavac, na cesti za Bašku.

Kako javlja policija, sudarili su se osobno vozilo i autobus, a vozačica osobnog automobila umrla je na mjestu nesreće.

Promet tom cestom bio je u prekidu do okončanja očevida.

Prometna NesrećaAutobusžena Poginula
