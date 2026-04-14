Strašan požar u Osijeku: Vatra guta skladišta Hrvatskih željeznica

Nešto iza 17 sati izbio je veliki požar u osječkom Donjem gradu, u blizini lokalne željezničke stanice. Prema prvim informacijama, zapalila su se skladišta Hrvatskih željeznica smještena uz prugu, piše SiB.

Zbog činjenice da je većina objekata bila drvene konstrukcije, vatra se vrlo brzo proširila. Veći dio skladišta izgorio je još prije dolaska vatrogasaca na teren.

Na intervenciji su sudjelovali pripadnici Javne vatrogasne postrojbe grada Osijeka te Dobrovoljnog vatrogasnog društva Donji grad, koji su stavili požar pod kontrolu, piše SiB.

Policija osigurava mjesto događaja. Uzrok požara zasad nije poznat, a više informacija očekuje se nakon očevida.

